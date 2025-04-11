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Британия выделяет $459 млн в поддержку украинских военных

Британия, военные
Великобритания оказывает очередную военную помощь Украине.

Министр обороны Великобритании Джон Гили объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 350 млн. фунтов стерлингов ($459 млн), который направлен на усиление поддержки украинских военных на передовой.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

О помощи Великобритании

"Сегодня я могу объявить о выделении 350 млн. фунтов стерлингов в поддержку украинских бойцов на передовой", — сказал он во время выступления на открытии заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") в Брюсселе.

По словам министра обороны Джона Гили, новый пакет помощи включает в себя радиолокационное оборудование, противотанковые мины, сотни тысяч беспилотников, а также финансирование на обслуживание и ремонт военной техники.

В целом Великобритания планирует направить на оборонную поддержку Украины 4,5 млрд фунтов стерлингов в 2025 году – это рекордный показатель за все время.

"Эта дополнительная поддержка сегодня укрепит украинские войска в ближнем бою, укрепит наши промышленные связи с Украиной и поднимет британский бизнес", — подытожил он.

Украина получит $580 млн военной помощи

Напомним, страны-участники Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 580 миллионов долларов.

Финансирование обеспечит ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования украинских военных, радарных систем и противотанковых мин. Также это финансирование ускорит поставки FPV-дронов.

Автор:
Ольга Опенько
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