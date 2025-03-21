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Британия рассматривает возможность отправки истребителей в Украину для воздушного прикрытия миротворцев
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и военные руководители более 30 стран Европы обсудили возможность отправки британских истребителей Typhoon в Украину.
Об этом пишет The Telegraph.
Ожидается, что они будут гарантировать воздушное прикрытие войск, участвующих в миротворческой миссии.
Источник в военно-воздушных силах Великобритании сообщил The Telegraph, что на встрече в Нортвуде обсуждалось британское воздушное прикрытие, поскольку в случае, если британские солдаты войдут в Украину, "требуется верхнее прикрытие".
Королевские ВВС предоставят либо Typhoon, либо F35, поскольку оба обеспечат "прекрасную полицейскую службу воздух-воздух".
По сообщению издания, это происходит на фоне того, что президент Франции Эмманюэль Макрон изучает альтернативу своему плану с британским премьером по размещению европейских войск на земле для защиты будущего мирного соглашения в Украине. Французский президент рассматривает возможность того, чтобы миссию возглавила ООН, и поднял этот вопрос на саммите Европейского Совета.
Стармер уже пообещал ввести британские войска в Украину, если президент США Дональд Трамп успешно договорится с Путиным о мирном соглашении. Из-за неопределенности относительно того, предоставят ли США воздушное прикрытие Украине, Британия решила взять на себя инициативу, сообщает The Telegraph.
Британия готова развернуть миротворческие войска в Украине
Ранее Стармер заявил, что его страна готова отправить свои войска в Украину для выполнения условий потенциального мирного соглашения. Он подчеркнул, что не принимает такое решение легкомысленно, поскольку речь идет о рисках для британских военных. Однако он считает, что миротворческая миссия поможет не только Украине, но и обеспечит безопасность всего континента.
Инициатива Лондона появилась на фоне новых дипломатических процессов по войне в Украине. Стармер сравнил это с ситуацией в Афганистане, когда США вели прямые переговоры с талибами, исключив правительство Афганистана.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присутствие войск партнеров в Украине может стать одним из самых эффективных инструментов принуждения России к миру. Однако он подчеркнул, что европейская миротворческая миссия не должна заменить Украине членство в НАТО.
Напомним, что президент Франции предлагает поэтапное перемирие в Украине, что включает мораторий на удары и возможное развертывание миротворческих сил. Еще в феврале 2024 года Макрон на организованной им встрече стран-партнеров Украины поднимал вопрос о возможности отправки французских войск. Однако страны не пришли к согласию по этому вопросу.
Европейские союзники активно пытаются убедить президента США Дональда Трампа поддержать участие американских военных в будущих миротворческих силах для Украины, что может сделать миротворческие усилия более убедительными.