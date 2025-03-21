Британія розглядає можливість відправки винищувачів в Україну для повітряного прикриття миротворців

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та військові керівники понад 30 країн Європи обговорили можливість відправки британських винищувачів Typhoon в Україну.

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Про це пише The Telegraph.

Очікується, що вони гарантуватимуть повітряне прикриття військ, які візьмуть участь у миротворчій місії.

Джерело у військово-повітряних силах Великої Британії повідомило The Telegraph, що на зустрічі у Нортвуді обговорювалося британське повітряне прикриття, оскільки у випадку, якщо британські солдати ввійдуть в Україну, "вимагатиметься верхнє прикриття".

Королівські ВПС нададуть або Typhoon, або F35, оскільки обидва забезпечать "чудову поліцейську службу повітря-повітря".

За повідомленням видання, це відбувається на тлі того, що президент Франції Емманюель Макрон вивчає альтернативи своєму плану з британським прем’єром щодо розміщення європейських військ на землі для захисту майбутньої мирної угоди в Україні. Французький президент розглядає можливість того, щоб місію очолила ООН, і порушив це питання на саміті Європейської Ради.

Стармер вже пообіцяв ввести британські війська в Україну, якщо президент США Дональд Трамп успішно домовиться з Путіним про мирну угоду. Через невизначеність щодо того, чи нададуть США повітряне прикриття Україні, Британія вирішила перебрати на себе ініціативу, повідомляє The Telegraph.

Британія готова розгорнути миротворчі війська в Україні

Раніше Стармер заявив, що його країна готова відправити свої війська до України для виконання умов потенційної мирної угоди. Він наголосив, що не приймає таке рішення легковажно, адже йдеться про ризики для британських військових. Проте він вважає, що миротворча місія допоможе не лише Україні, а й забезпечить безпеку всього континенту.

Ініціатива Лондона з'явилася на тлі нових дипломатичних процесів щодо війни в Україні. Стармер порівняв це з ситуацією в Афганістані, коли США вели прямі переговори з талібами, виключивши уряд Афганістану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність військ партнерів в Україні може стати одним із найефективніших інструментів для примусу Росії до миру. Проте він наголосив, що європейська миротворча місія не повинна замінити Україні членство в НАТО.

Нагадаємо, що президент Франції пропонує поетапне перемир'я в Україні, що включає мораторій на удари та можливе розгортання миротворчих сил. Ще в лютому 2024 року Макрон на організованій ним зустрічі країн-партнерів України піднімав питання про можливість відправлення французьких військ. Однак країни не дійшли згоди щодо цього питання.

Додамо, Європейські союзники активно намагаються переконати президента США Дональда Трампа підтримати участь американських військових у майбутніх миротворчих силах для України, що може зробити миротворчі зусилля більш переконливими.