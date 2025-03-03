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Велика Британія передасть Україні 5 тисяч зенітних ракет

Велика Британія передасть Україні 5 тисяч зенітних ракет
Фото: Міноборони

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер 2 березня оголосив про нову оборонну угоду з Україною на 1,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько 2 мільярдів доларів). Вона передбачає постачання 5 тисяч зенітних ракет для зміцнення української протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Sky News.

За словами Сармера, ця ініціатива не лише посилить захист критичної інфраструктури України, а й створить нові робочі місця в британському оборонному секторі.

"Велика Британія готова захищати мир в Україні – це означає зброю на землі та літаки в повітрі", – наголосив прем’єр.

ППО України посилять ракетами LMM

Міноборони України уточнило, що в межах цієї угоди країна отримає понад 5 тисяч ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) та пускові установки до них.

LMM – це високоточні ракети, які ефективно знищують дрони Shahed і вже продемонстрували свою ефективність у боях 2022-2024 років.

Проєкт фінансується за рахунок кредиту, гарантованого британською державною агенцією UK Export Finance (UKEF). Його реалізовуватимуть у співпраці з британською компанією Thales, українськими підприємствами та урядом Великої Британії.

Крім постачання озброєння, угода передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій, що допоможе Україні зміцнити власний оборонно-промисловий комплекс.

Нагадаємо, 17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.

Автор:
Тетяна Гойденко