Британія готова розгорнути миротворчі війська в Україні – Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова відправити свої війська до України для виконання умов потенційної мирної угоди.

Про це він написав у своїй статті для The Telegraph.

Стармер наголосив, що не приймає таке рішення легковажно, адже йдеться про ризики для британських військових. Проте він вважає, що миротворча місія допоможе не лише Україні, а й забезпечить безпеку всього континенту.

Ініціатива Лондона з'явилася на тлі нових дипломатичних процесів щодо війни в Україні. Міністри закордонних справ США та Росії мають зустрітися в Саудівській Аравії для обговорення мирної угоди, але Київ не був запрошений до переговорів.

Стармер порівняв це з ситуацією в Афганістані, коли США вели прямі переговори з талібами, виключивши уряд Афганістану.

Зустріч у Парижі, ініційована президентом Франції Еммануелем Макроном, відбудеться після того, як стало відомо про скорочення військової підтримки Європи з боку США за президента Дональда Трампа. Це створює додатковий тиск на європейських союзників, зокрема Німеччину, яка не поспішає підтримувати ідею миротворчої місії.

Що передбачає миротворча місія

Конкретні деталі можливої миротворчої операції залишаються невідомими. Вважається, що європейські війська можуть бути розміщені подалі від лінії фронту, створюючи буферну зону між українськими військами та російськими позиціями.

За деякими оцінками, для такої місії знадобиться до 100 тисяч військових.

Стармер заявив, що його країна вже виділила 3 мільярди фунтів стерлінгів щорічної допомоги Україні щонайменше до 2030 року. Однак, за його словами, реальна безпека України потребує не лише фінансування, а й фізичної присутності міжнародних сил.

Він планує обговорити будь-які домовленості, що випливають із паризьких переговорів, із президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі у Вашингтоні наприкінці місяця.

Миротворці для України

Ще в лютому 2024 року президент Франції Емманюель Макрон на організованій ним зустрічі країн-партнерів України піднімав питання про можливість відправлення французьких військ. Однак країни не дійшли згоди щодо цього питання.

У листопаді французьке видання Le Monde повідомило, що деякі європейські лідери знову повернулися до обговорення можливого введення західних військ в Україну. Це пов’язано з потенційною відмовою новообраного президента США Дональда Трампа надавати допомогу Києву.

Готовність направити миротворчі сили висловили представники Італії, Німеччини та Великої Британії. Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що для узгодження європейської миротворчої місії необхідна і згода росії. У той же час Польща заявила, що не має наміру відправляти свої війська до України.

Американські ЗМІ оприлюднили план радників Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Він передбачає створення демілітаризованої зони на замороженій лінії фронту між росією та Україною, де безпеку забезпечуватимуть війська європейських країн.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність військ партнерів в Україні може стати одним із найефективніших інструментів для примусу Росії до миру. Проте він наголосив, що європейська миротворча місія не повинна замінити Україні членство в НАТО.

Нагадаємо, Європейські союзники активно намагаються переконати президента США Дональда Трампа підтримати участь американських військових у майбутніх миротворчих силах для України, що може зробити миротворчі зусилля більш переконливими.