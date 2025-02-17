Британия готова развернуть миротворческие войска в Украине – Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна готова отправить свои войска в Украину для выполнения условий потенциального мирного соглашения.

Об этом он написал в своей статье The Telegraph.

Стармер подчеркнул, что не принимает такое решение легкомысленно, поскольку речь идет о рисках для британских военных. Однако он считает, что миротворческая миссия поможет не только Украине, но и обеспечит безопасность всего континента.

Инициатива Лондона появилась на фоне новых дипломатических процессов по войне в Украине. Министры иностранных дел США и России должны встретиться в Саудовской Аравии для обсуждения мирного соглашения, но Киев не был приглашен на переговоры.

Стармер сравнил это с ситуацией в Афганистане, когда США вели прямые переговоры с талибами, исключив правительство Афганистана.

Встреча в Париже, инициированная президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоится после того, как стало известно о сокращении военной поддержки Европы со стороны США при президенте Дональде Трампе. Это создает дополнительное давление на европейских союзников, в частности, Германию, которая не спешит поддерживать идею миротворческой миссии.

Что предполагает миротворческая миссия

Конкретные детали вероятной миротворческой операции остаются неизвестными. Считается, что европейские войска могут быть расположены вдали от линии фронта, создавая буферную зону между украинскими войсками и российскими позициями.

По некоторым оценкам, для такой миссии понадобится до 100 тысяч военных.

Стармер заявил, что его страна уже выделила 3 миллиарда фунтов стерлингов ежегодной помощи Украине минимум до 2030 года. Однако, по его словам, реальная безопасность Украины нуждается не только в финансировании, но и в физическом присутствии международных сил.

Он планирует обсудить какие-либо договоренности, вытекающие из парижских переговоров, с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Вашингтоне в конце месяца.

Миротворцы для Украины

Еще в феврале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон на организованной им встрече стран-партнеров Украины поднимал вопрос о возможности отправки французских войск. Однако страны не пришли к согласию по этому вопросу.

В ноябре французское издание Le Monde сообщило, что некоторые европейские лидеры снова вернулись к обсуждению возможного введения западных войск в Украину. Это связано с потенциальным отказом новоизбранного президента США Дональда Трампа оказывать помощь Киеву.

Готовность направить миротворческие силы выразили представители Италии, Германии и Великобритании. В то же время министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что для согласования европейской миротворческой миссии необходимо и согласие россии. В то же время Польша заявила, что не намерена отправлять свои войска в Украину.

Американские СМИ обнародовали план советников Трампа по урегулированию войны в Украине. Он предусматривает создание демилитаризованной зоны на замороженной линии фронта между Россией и Украиной, где безопасность будет обеспечиваться войсками европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присутствие войск партнеров в Украине может стать одним из самых эффективных инструментов принуждения России к миру. Однако он подчеркнул, что европейская миротворческая миссия не должна заменить Украине членство в НАТО.

Напомним, Европейские союзники активно пытаются убедить президента США. Дональда Трампа поддержать участие американских военных в будущих миротворческих силах для Украины, что может сделать миротворческие усилия более убедительными.