Макрон пропонує перемир'я для України на місяць: деталі плану

Президент Франції Емманюель Макрон розповів деталі власного бачення шляху припинення війни в Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Le Figaro, цитує Le Parisien.

Макрон не вірить у варіант із домовленостями США та Росії, тому що переконаний, що лідер РФ Володимир Путін намагатиметься насамперед принизити Україну, зокрема шляхом її демілітаризації.

Тому президент Франції пропонує поетапне перемир'я в Україні, що включає мораторій на удари та можливе розгортання миротворчих сил.

Деталі мирного плану Макрона

Макрон, зокрема, заявив про можливість "перемир'я в повітрі, на морях і в енергетичній інфраструктурі", яке триватиме місяць.

Перевага цього першого етапу, на його думку, полягає в тому, що його легко "виміряти", на відміну від ситуації на землі на дуже великому фронті, протяжністю як від Парижа до Будапешта.

Макрон пояснив, що припинення вогню стане першим етапом, а наступним буде — розгортання миротворчих військ на землі, щоб гарантувати ефективне припинення вогню на фронті.

"Найближчими тижнями європейських військ на українській землі не буде. Питання полягає в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати досягти доступного перемир’я, з переговорами, які триватимуть кілька тижнів, а потім, коли мир буде підписаний, розгортанням миротворчого контингенту", - пояснив президент Франції.

Що передбачає миротворча місія

Конкретні деталі можливої миротворчої операції залишаються невідомими. Вважається, що європейські війська можуть бути розміщені подалі від лінії фронту, створюючи буферну зону між українськими військами та російськими позиціями.

За деякими оцінками, для такої місії знадобиться до 100 тисяч військових.

Ще в лютому 2024 року Макрон на організованій ним зустрічі країн-партнерів України піднімав питання про можливість відправлення французьких військ. Однак країни не дійшли згоди щодо цього питання.

Європейці почали досліджувати, які сили можуть знадобитися на тлі занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може укласти угоду з російським диктатором Путіним в обхід ЄС.

Нагадаємо, 17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.

Цього ж дня очільниця закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.