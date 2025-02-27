Франція кілька місяців веде перемовини з Україною про корисні копалини для своєї оборони

Франція з жовтня 2024 року веде переговори з Україною щодо видобутку українських корисних копалин для забезпечення потреб французької оборонної промисловості.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в ефірі franceinfo.

За його словами, Франція працювала над цією темою протягом кількох місяців, починаючи з осені минулого року, коли Володимир Зеленський під час візиту до Парижа включив це питання у свій план перемоги.

Лекорню зазначив, що українське керівництво розглядає корисні копалини як стратегічний актив, який може бути використаний у переговорах із партнерами для зміцнення економічної стійкості України. Президент Франції Емманюель Макрон доручив йому розпочати переговори з Україною про постачання стратегічних матеріалів, що дозволить Франції диверсифікувати імпорт.

Міністр підкреслив, що ці корисні копалини будуть використовуватися для виробництва військової техніки.

"Наша оборонна промисловість потребуватиме певної кількості ключових сировинних матеріалів у наших власних системах озброєння не лише на наступний рік, а й на 30-40 років уперед. Хочемо ми того чи ні, питання економіки завжди переплітаються із військовими, стратегічними та безпековими. Це особливо стосується енергетики", – наголосив він.

Орієнтовна вартість надр України

Запаси розвіданих корисних копалин в Україні становлять 111 млрд тонн, а їхня загальна вартість оцінюється у 14,8 трлн дол. Через війну Росія окупувала приблизно 20% території України, зокрема вугільні родовища, які раніше були важливим джерелом енергії.

Це спричинило значне скорочення видобутку вугілля, який нині не перевищує десятої частини від рівня 50-річної давнини, повернувшись до показників початку XX століття, пояснює Ланда. Інвестиції у видобуток і переробку можуть не лише сприяти сплаті податків і створенню робочих місць, а й слугувати додатковим захистом активів від агресії.

Нагадаємо, що Кабмін схвалив підписання угоди про надра між Україною та США. Угода являє собою попередній договір, який встановить умови інвестицій між країнами. Водночас Київ та Вашингтон спільно керуватимуть фондом.