Франция несколько месяцев ведет переговоры с Украиной о полезных ископаемых для своей обороны

Франция с октября 2024 года ведет переговоры с Украиной по добыче украинских полезных ископаемых для обеспечения потребностей французской оборонной промышленности.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире franceinfo.

По его словам, Франция работала над этой темой несколько месяцев, начиная с осени прошлого года, когда Владимир Зеленский во время визита в Париж включил этот вопрос в свой план победы.

Лекорню отметил, что украинское руководство рассматривает полезные ископаемые как стратегический актив, который может быть использован в переговорах с партнерами по укреплению экономической устойчивости Украины. Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил ему начать переговоры с Украиной о поставках стратегических материалов, что позволит Франции диверсифицировать импорт.

Министр подчеркнул, что эти полезные ископаемые будут использоваться для производства военной техники.

"Наша оборонная промышленность потребует определенного количества ключевых сырьевых материалов в наших собственных системах вооружения не только на следующий год, но и на 30-40 лет вперед. Хотим мы того или нет, вопросы экономики всегда переплетаются с военными, стратегическими и безопасными. Это особенно касается энергетики", — подчеркнул он.

Ориентировочная стоимость недр Украины

Запасы разведанных полезных ископаемых в Украине составляют 111 млрд тонн, а их общая стоимость оценивается в 14,8 трлн. из-за войны Россия оккупировала примерно 20% территории Украины, в том числе угольные месторождения, которые раньше были важным источником энергии.

Это привело к значительному сокращению добычи угля, который в настоящее время не превышает десятой части уровня 50-летней давности, вернувшись к показателям начала XX века, объясняет Ланда. Инвестиции в добычу и переработку могут не только способствовать уплате налогов и созданию рабочих мест, но и служить дополнительной защитой активов от агрессии.

Напомним, что Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах между Украиной и США. Соглашение представляет собой предварительный договор, установивший условия инвестиций между странами. В то же время Киев и Вашингтон будут совместно управлять фондом.