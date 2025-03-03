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Великобритания передаст Украине 5 тысяч зенитных ракет

Великобритания передаст Украине 5 тысяч зенитных ракет
Фото: Минобороны

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 2 марта объявил о новом оборонном соглашении с Украиной на 1,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 2 миллиардов долларов). Она предусматривает поставку 5 тысяч зенитных ракет для укрепления украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает S ky News.

По словам Сармера, эта инициатива не только усилит защиту критической инфраструктуры Украины, но создаст новые рабочие места в британском оборонном секторе.

"Великобритания готова защищать мир в Украине — это означает оружие на земле и самолеты в воздухе", — подчеркнул премьер.

ПВО Украины усилят ракетами LMM

Минобороны Украины уточнило, что в рамках этого соглашения страна получит более 5 тысяч ракет-перехватчиков LMM (Lightweight Multirole Missile) и пусковые установки к ним.

LMM – это высокоточные ракеты, эффективно уничтожающие дроны Shahed и уже продемонстрировавшие свою эффективность в боях 2022-2024 годов.

Проект финансируется за счет кредита, гарантированного британским государственным агентством UK Export Finance (UKEF). Его будут реализовывать в сотрудничестве с британской компанией Thales, украинскими предприятиями и правительством Великобритании.

Помимо поставки вооружения соглашение предусматривает локализацию производства и передачу технологий, что поможет Украине укрепить собственный оборонно-промышленный комплекс.

Напомним, 17 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что   готов разместить миротворческие войска в Украине.

Автор:
Татьяна Гойденко