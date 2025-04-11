"Рамштайн": Украине обещают новые Patriot и 21 млрд евро помощи

Международные партнеры Украины объявили о новых обязательствах по оказанию военной помощи на сумму более 21 миллиарда евро по результатам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Это первое заседание под общим председательством министров обороны Великобритании и Германии — Джона Гили и Бориса Писториуса. Такая модель руководства создана для повышения координации и эффективности принятия решений в рамках группы, объединяющей десятки стран-союзников Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров накануне заседания подчеркнул, что приоритетным вопросом является усиление противовоздушной обороны. В частности, речь идет о необходимости политического решения по поставкам систем Patriot, способных противостоять российским баллистическим угрозам.

Ожидается, что США присоединятся к следующему заседанию в формате видеосвязи — участие подтвердил новый министр обороны США Пит Гегсет, впервые принимавший участие в "Рамштайне" 12 февраля. Эта встреча также отметилась его дебютом на международной арене безопасности после смены администрации в США.

Также на сегодняшнем "Рамштайне" министр обороны Великобритании Джон Гили объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 350 млн. фунтов стерлингов ($459 млн.), который направлен на усиление поддержки украинских военных на передовой.

Ранее, 2 апреля, делегация Великобритании при НАТО анонсировала серию событий: встречу "коалиции желающих" 10 апреля и расширенное заседание Контактной группы 11 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нынешнего "Рамштайна" конкретных оборонных решений и поставок новых пакетов поддержки.