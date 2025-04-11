Украина получит от Германии системы ПВО IRIS-T а также ракеты к ним и для Patriot

На встрече в формате “Рамштайн” 11 апреля министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о передаче Украине четырех систем ПВО IRIS-T с 300 ракетами и 30 ракет для Patriot.

Об этом сообщает "Общественное".

По словам Бориса Писториуса, к 2025 году Германия уже предоставила Украине около 4 миллиардов евро помощи. Недавно Бундестаг одобрил выделение еще 3 миллиардов евро в этом году и 8 миллиардов евро к 2029 году, увеличив общий объем дополнительной помощи до более чем 11 миллиардов евро.

"Мы говорим о еще 4 системах IRIS-T, плюс 300 ракет. Мы говорим о 120 ПЗРК, то есть наземных систем противовоздушной обороны, разведывательных дронов, сначала 300, еще 25 боевых машин пехоты Marder, 15 основных боевых танков Leo, 14 артиллерийских систем, 100 катерных радаров наблюдения и сначала еще 100 000 артиллерийских боеприпасов", - сказал немецкий министр.

Кроме того он отметил, что Германия уже передала Украине дополнительные ракеты для систем Patriot.

Украина получит $580 млн военной помощи

Страны-участники Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", проходящей 11 апреля в Брюсселе, должны объявить новый пакет военной помощи Украине на 580 миллионов долларов .

Согласно информации от британского оборонного ведомства, Соединенное Королевство направит 350 миллионов фунтов стерлингов (свыше 450 млн долларов) из своего фонда военной помощи Украине, а Норвегия внесет в это финансирование свой вклад.

Финансирование обеспечит ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования украинских военных, радарных систем и противотанковых мин. Также это финансирование ускорит поставки FPV-дронов.