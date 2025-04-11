Страны-партнеры на "Рамштайне" согласуют выделение Украине $580 миллионов помощи — Reuters

Страны-участники Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", которая состоится 11 апреля в Брюсселе, анонсируют новый пакет военной помощи Украине на 580 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации от британского оборонного ведомства, Соединенное Королевство направит 350 миллионов фунтов стерлингов (свыше 450 млн долларов) из своего фонда военной помощи Украине, а Норвегия внесет в это финансирование свой вклад.

Как отмечается, финансирование обеспечит ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования украинских военных, радарных систем и противотанковых мин. Также это финансирование ускорит поставки FPV-дронов.

По данным Bloomberg, типы беспилотников, поставляемых на линию фронта в Украине, будут закупаться у британских и украинских поставщиков. Пакет также поможет финансировать ремонт и обслуживание транспортных средств и оборудования.

Отмечается, что финансирование поступило во время того, как глава Минобороны Британии Джон Гили председательствует на заседании Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе вместе со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. В группу входят НАТО и другие страны, поддерживающие Украину.

Напомним, Великобритания заключила контракт с англо-американской оборонной компанией Anduril на поставку Вооруженным силам Украины ударных беспилотников Altius 600 м и Altius 700 м. Общая стоимость сделки составляет около 30 миллионов фунтов стерлингов (около 38 миллионов долларов). Дроны предназначены для мониторинга местности перед нанесением удара по целям, что значительно усилит оборонные возможности Украины, в частности, в Черном море.