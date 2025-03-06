Великобритания подписала соглашение на поставку дронов Украине на $38 млн

Великобритания заключила контракт с англо-американской оборонной компанией Anduril на поставку Вооруженным силам Украины ударных беспилотников Altius 600 м и Altius 700 м.

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

Общая стоимость сделки составляет около 30 миллионов фунтов стерлингов (около 38 миллионов долларов). Дроны предназначены для мониторинга местности перед нанесением удара по целям, что значительно усилит оборонные возможности Украины, в частности, в Черном море.

Соглашение было согласовано накануне встречи министра обороны Великобритании Джона Хили с его американским коллегой Питом Гегсетом в Пентагоне. Также во время визита в США британский министр обороны посетил предприятие Anduril в Вашингтоне и провел встречу с руководством компании.

Великобритания уже предоставила Вооруженным силам Украины более 10 000 беспилотников

Министр обороны Джон Хили подчеркнул, что Великобритания продолжает поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

"Мы полны решимости обеспечить безопасный и длительный мир в Украине. Это значит поставить Украину в сильнейшую возможную позицию для предотвращения любого возвращения к российской агрессии. Великобритания уже предоставила Вооруженным силам Украины более 10 000 беспилотников, которые играют ключевую роль в сдерживании", — сказал он.

Финансирование поставок дронов осуществляется через Международный фонд для Украины (IFU), возглавляемый Великобританией. На сегодняшний день средства фонда составляют более 1,3 миллиарда фунтов стерлингов, из которых 500 миллионов фунтов внесла Великобритания. В рамках соглашения Украина получит беспилотники, пусковые установки и запасные части в ближайшие месяцы.

Руководитель Anduril в Великобритании и Европе Рич Дрейк отметил, что компания гордится сотрудничеством с британским правительством по разработке и поставке передовых технологий для защиты союзников.

Великобритания продолжает увеличивать военную помощь Украине. Кроме поставок беспилотников, правительство выделило 2,26 миллиарда фунтов стерлингов из конфискованных российских активов и объявило о закупке ракет противовоздушной обороны для Украины на сумму 1,6 миллиарда фунтов.

Согласно сообщению, это соглашение стало логическим продолжением решения правительства Великобритании повысить оборонные расходы до 2,5% ВВП к 2027 году. Лондон стремится не только усилить обороноспособность Украины, но и укрепить свой военно-промышленный комплекс, создавая новые рабочие места и расширяя сотрудничество с союзниками.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер 2 марта объявил о новом оборонном соглашении с Украиной на 1,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 2 миллиардов долларов). Она предусматривает поставку 5 тысяч зенитных ракет для укрепления украинской противовоздушной обороны.