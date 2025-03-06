Велика Британія підписала угоду на постачання дронів Україні на $38 млн

Велика Британія уклала контракт з англо-американською оборонною компанією Anduril на постачання Збройним силам України ударних безпілотників Altius 600 м та Altius 700 м.

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Загальна вартість угоди становить майже 30 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 38 мільйонів доларів). Дрони призначені для моніторингу місцевості перед нанесенням удару по цілях, що значно посилить оборонні можливості України, зокрема в Чорному морі.

Угоду узгодили напередодні зустрічі міністра оборони Великої Британії Джона Хілі з його американським колегою Пітом Гегсетом у Пентагоні. Також під час свого візиту до США британський міністр оборони відвідав підприємство Anduril у Вашингтоні та провів зустріч із керівництвом компанії.

Британія вже надала Збройним силам України понад 10 000 безпілотників

Міністр оборони Джон Хілі наголосив, що Велика Британія продовжує підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

"Ми сповнені рішучості забезпечити безпечний та тривалий мир в Україні. Це означає поставити Україну в найсильнішу можливу позицію для запобігання будь-якому поверненню до російської агресії. Велика Британія вже надала Збройним силам України понад 10 000 безпілотників, які відіграють ключову роль у стримуванні ворога та ураженні позицій за лінією фронту", - сказав він.

Фінансування постачання дронів здійснюється через Міжнародний фонд для України (IFU), який очолює Велика Британія. На сьогодні кошти фонду становлять понад 1,3 мільярда фунтів стерлінгів, з яких 500 мільйонів фунтів внесла Велика Британія. У рамках угоди Україна отримає безпілотники, пускові установки та запасні частини вже в найближчі місяці.

Керівник Anduril у Великобританії та Європі Річ Дрейк зазначив, що компанія пишається співпрацею з британським урядом у розробці та постачанні передових технологій для захисту союзників.

Велика Британія продовжує збільшувати військову допомогу Україні. Окрім постачання безпілотників, уряд виділив 2,26 мільярда фунтів стерлінгів із конфіскованих російських активів та оголосив про закупівлю ракет протиповітряної оборони для України на суму 1,6 мільярда фунтів.

Згідно з повідомленням, ця угода стала логічним продовженням рішення уряду Великої Британії підвищити оборонні витрати до 2,5% ВВП до 2027 року. Лондон прагне не лише посилити обороноздатність України, а й зміцнити власний військово-промисловий комплекс, створюючи нові робочі місця та розширюючи співпрацю з союзниками.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер 2 березня оголосив про нову оборонну угоду з Україною на 1,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько 2 мільярдів доларів). Вона передбачає постачання 5 тисяч зенітних ракет для зміцнення української протиповітряної оборони.