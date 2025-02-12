Велика Британія у 2025 році надасть Україні військової допомоги на 4,5 млрд фунтів стерлінгів

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, відкриваючи 26-те засідання Контактної групи з питань оборони України за участю 46 країн і партнерів, анонсував виділення військової допомоги Україні на 4,5 млрд фунтів стерлінгів (понад 5,4 млрд доларів США) та поставку понад 10 тис безпілотників.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Зі свого боку у Великій Британії ми витратимо цього року 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу, щоб підтримати Україну більше, ніж будь-коли раніше", —заявив Гілі.

За словами британського міністра, його країна разом із партнерами до кінця березня здійснить поставки понад 10 тис безпілотників, а також виділить додаткові кошти у сумі 150 млн фунтів стерлінгів на танки, артилерію, ракети класу "повітря-повітря" та ремонт військової техніки.

Джон Гілі переконаний, що 2025 рік є критичним для війни в Україні. "Українці продовжують воювати з величезною мужністю, як військовими, так і цивільними. Їх хоробрість у поєднанні з нашою підтримкою стала смертельною комбінацією", — зазначив він.

Міністр оборони Великої Британії закликав у 2025 році надати більше підтримки Україні, оскільки цей рік є «критичним» для війни і, щоб зміцтнити нашу країну, світ має "тиснути на Путіна". На думку Гілі, країни Європи мають посилити витрати на оборону та збільшити підтримку України.

"Ця війна ніколи не була лише за долю одного народу. Китай дивиться. Іран і Північна Корея спостерігають. Усі, як і Путін, шукають ознак слабкості, щоб наша рішучість зникла, щоб наша єдність зруйнувалася. І коли агресія залишається безконтрольною на одному континенті, це підбадьорює режими на інших континентах", — зазначив він.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що Велика Британія надає Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів на посилення оборони, а також на локалізацію виробництва озброєння. Кабінет міністрів підтримав відповідний проєкт закону, який дозволить спрямувати ці кошти.