Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000

6 лютого, через дев'ять місяців після того, як президент Франції Еммануєль Макрон анонсував передачу Україні винищувачів Mirage, літаки нарешті були отримані українською стороною.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Точної кількості переданих літаків він не вказав, але зазначив, що літаки доставлені разом з українськими пілотами, які пройшли навчання у Франції.

"Перші з них сьогодні прибули в Україну. З українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, тепер вони братимуть участь у захисті українського неба", - написав Лекорню.

Le 6 juin 2024, @EmmanuelMacron avait annoncé la livraison à l’Ukraine de Mirage 2000 français.



Les premiers d’entre eux sont arrivés aujourd’hui en Ukraine.



Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 6, 2025

Поставка Mirage 2000 була анонсована президентом Франції Еммануелем Макроном у червні 2024 року. Проте, за кілька місяців до цього він заявив, що Париж не веде переговорів про відправку французьких винищувачів до України.

Зауважимо, максимальна швидкість, на яку здатні винищувачі сягає 2340 кілометрів на годину, бойовий радіус – 1 488 кілометрів, а дальність польоту – 3 335 кілометрів. Точна вартість одного борта такого літака невідома, а ціна може коливатися залежно від модифікації.

Нагадаємо, що перші десять винищувачів F-16 (з можливих 79) прибули в Україну в останній день липня, через рік після того, як адміністрація Байдена неохоче, але нарешті дала зелене світло своїм більш активним європейським союзникам надіслати їх.