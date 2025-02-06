Украина получила первые французские истребители Mirage 2000

6 февраля, спустя девять месяцев после того, как президент Франции Эмануэль Макрон анонсировал передачу Украине истребителей Mirage, самолеты наконец-то были получены украинской стороной.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Точного количества переданных самолетов он не указал, но отметил, что самолеты доставлены вместе с украинскими пилотами, прошедшими обучение во Франции.

"Первые из них сегодня прибыли в Украину. С украинскими пилотами на борту, прошедшими несколько месяцев подготовки во Франции, теперь они будут участвовать в защите украинского неба", — написал Лекорню.

Le 6 juin 2024, @EmmanuelMacron avait annoncé la livraison à l’Ukraine de Mirage 2000 français.



Les premiers d’entre eux sont arrivés aujourd’hui en Ukraine.



Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 6, 2025

Поставка Mirage 2000 была анонсирована президентом Франции Эммануэлем Макроном в июне 2024 года. Однако за несколько месяцев до этого он заявил, что Париж не ведет переговоров об отправке французских истребителей в Украину.

Заметим, максимальная скорость, на которую способны истребители, достигает 2340 километров в час, боевой радиус – 1 488 километров, а дальность полета – 3 335 километров. Точная стоимость одного борта такого самолета неизвестна, а цена может варьироваться в зависимости от модификации.

Напомним, что первые десять истребителей F-16 (из возможных 79) прибыли в Украину в последний день июля, год спустя после того, как администрация Байдена неохотно, но наконец дала зеленый свет своим более активным европейским союзникам прислать их.