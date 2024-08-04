Перші винищувачі F-16 доставлені до України

Перші десять винищувачів F-16 (з можливих 79) прибули в Україну в останній день липня, через рік після того, як адміністрація Байдена неохоче, але нарешті дала зелене світло своїм більш активним європейським союзникам надіслати їх.

Про це пише Еconomist.

Видання пише, що до кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва. Решта, обіцяна так званою коаліцією F -16 на чолі з Данією та Нідерландами, надійде партіями протягом 2025 року.

"Прибуття F-16 знаменує собою початок розбудови військово-повітряних сил за стандартами НАТО. Це підключає Україну до добре розвиненого ланцюга постачання F-16. Системи озброєнь НАТО, такі як ракети Storm Shadow/Scalp, будуть набагато ефективнішими, якщо їх буде перевозити літак, для якого вони були розроблені, а не встановлювати на застарілі МіГи", - каже колишній командувач американськими силами в Європі Бен Ходжес.

Він додав, що хоча винищувачів занадто мало і вони почали надходити із значним запізненням, важливість F-16 не можна недооцінювати

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що винищувачі вже літають в українському небі.

"F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку!", - наголосив він.

Обіцяні F-16 – лише десята частина від того, що потрібно

Україна просила у союзників західні бойові літаки четвертого покоління майже з тих пір, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Це питання обговорювалося місяцями. У травні Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків, а тодішній британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.

Партнери довго не погоджувалися на такий крок, але, зрештою, США повідомили, що разом з союзниками мають намір приєднатися до коаліції для передачі Україні винищувачів F-16.

Після цього, однією з причин затримки в постачанні літаків (окрім проблем з навчанням пілотів, яким через незнання мови було складно опанувати високотехнологічні літаки) стало те, що в України відсутня інфраструктура для F-16 і країна почала підготовку інфраструктури для експлуатації західних винищувачів.

Весною президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю, в якому розповів, що цього року партнери нададуть Україні лише 10% літаків F-16, які необхідні Україні для створення сучасного повітряного флоту і цього однозначно замало для перемоги над тією кількістю ворожих бортів, котру застосовують окупанти.

Зеленський наголосив, що якби Україна отримала всю необхідну кількість літаків, то встановила б домінування у небі і перемогла ту кількість російських літаків, котрі застосовуються проти України.

Під час виступу Зеленського в Інституті Рональда Рейгана він заявив, що Україні потрібно щонайменше 128 таких літаків.