Україна отримає від Німеччини системи ППО IRIS-T та ракети до них і для Patriot

На зустрічі у форматі "Рамштайн" 11 квітня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про передачу Україні чотирьох систем ППО IRIS-T з 300 ракетами та 30 ракет для Patriot.

Про це повідомляє "Суспільне".

За словами Бориса Пісторіуса, до 2025 року Німеччина вже надала Україні близько 4 мільярдів євро допомоги. Нещодавно Бундестаг схвалив виділення ще 3 мільярдів євро цього року та 8 мільярдів євро до 2029 року, збільшивши загальний обсяг додаткової допомоги до понад 11 мільярдів євро.

"Ми говоримо про ще 4 системи IRIS-T, плюс 300 ракет. Ми говоримо про 120 ПЗРК, тобто наземних систем протиповітряної оборони, розвідувальних дронів, спочатку 300, ще 25 бойових машин піхоти Marder, 15 основних бойових танків Leo, 14 артилерійських систем, 100 катерних радарів спостереження і спочатку ще 100 000 артилерійських боєприпасів", — сказав німецький міністр.

Крім того, він зазначив, що Німеччина вже передала Україні додаткові ракети для систем Patriot.

Україна отримає $580 млн військової допомоги

Країни-учасниці Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн", що відбувається 11 квітня у Брюсселі, мають оголосити новий пакет військової допомоги Україні на 580 мільйонів доларів.

Згідно з інформацією від британського оборонного відомства, Сполучене Королівство спрямує 350 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 450 млн доларів), зі свого цьогорічного фонду військової допомоги Україні, а Норвегія додасть до цього фінансування свій внесок.

Фінансування забезпечить ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів і обладнання українських військових, а також радарних систем і протитанкових мін. Також це фінансування прискорить постачання FPV-дронів.