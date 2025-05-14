Rheinmetall и "Укроборонпром" будут производить артснаряды в Украине

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" заключило с немецким оборонным концерном Rheinmetall меморандум о сотрудничестве о возможности создания совместного предприятия по изготовлению артснарядов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что соответствующий документ был подписан 13 мая в Мадриде.

Стороны намерены на основании будущих отдельных договоров сотрудничать в создании на территории Украины производственных мощностей по изготовлению артиллерийских боеприпасов.

"Полномасштабная война доказала, что потребность в артиллерийских снарядах огромна, а имеющихся возможностей предприятий не хватает для ее полного покрытия. Поэтому каждый новый боеприпасный завод, каждая новая производственная линия являются критически важными для обеспечения войска. Мы должны использовать все возможности для создания таких мощностей", — подчеркнул он.

Производство оружия Rheinmetall в Украине.

В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он производит и ремонтирует технику германских образцов.

Также Rheinmetall получил заказ от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год. Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, а украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

Как заявил руководитель Rheinmetall Армин Паппергер, завод по производству боеприпасов должен заработать в 2026 году.