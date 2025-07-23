"Укроборонпром" призначив нового генерального директора: що про нього відомо

Колишнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна призначили виконувачем обов’язків генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Він вже очолював підприємство до роботи в уряді.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що у зв'язку з переходом генерального директора підприємства Олега Гуляка на іншу посаду в оборонній галузі, наглядова рада призначила Сметаніна виконувачем обов'язків гендиректора.

"Це рішення ухвалене на основі професійної оцінки Германа Сметаніна як фахівця з глибоким досвідом в оборонній промисловості, управлінськими компетенціями та стратегічним баченням розвитку галузі", - йдеться у повідомленні.

Також оголошено відкритий конкурс на посаду генерального директора Акціонерного товариства. Повідомляється, що Сметанін має право взяти участь у ньому на загальних умовах.

З 28 липня 2025 року пошуком та попередньою оцінкою кандидатів займатиметься українське представництво міжнародної рекрутингової компанії Odgers Berndtson.

Також наглядова рада "Укроборонпрому" висловила подяку Олегу Гуляку за ефективну роботу, і зазначила, що під його керівництвом збільшилося виробництво озброєння, продовжилися реформи, зміцнилося міжнародне партнерство та розвинулися нові розробки. Торік 96% продукції становили нові або модернізовані зразки, а чистий прибуток у 2024 році перевищив 1,3 млрд грн.

Зауважимо, 21 липня уряд об'єднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з Міністерством оборони. Його очолив Денис Шмигаль.

Що відомо про Сметаніна

Сметанін отримав фах інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. Також отримав фах менеджера з управління оборонно-промислового корпусу у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Після університету Сметанін працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування ім. Морозова, на Львівському бронетанковому заводі, був директором із виробництва на заводі імені Малишева, в 28 років став директором Харківського бронетанкового заводу, а ще через короткий час очолив завод імені Малишева. Нині чоловікові 31 рік.

За інформацією видання "Файне місто", Герман Сметанін перебуває у близьких родинних стосунках з народним депутатом від “Слуги народу” з Тернопільщини Ігорем Василівим. Останній одружений з сестрою нового очільника “Укроборонпрому” — засновницею благодійного фонду “Великий Народ UA” Марією Сметаніною

У червні 2023 року Кабінет міністрів України затвердив призначення Сметаніна головою державного концерну “Укроборонпром”.

4 вересня було ухвалено рішення про припинення повноважень Сметаніна, якого призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості.