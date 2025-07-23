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"Укроборонпром" призначив нового генерального директора: що про нього відомо
Колишнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна призначили виконувачем обов’язків генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Він вже очолював підприємство до роботи в уряді.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".
Зазначається, що у зв'язку з переходом генерального директора підприємства Олега Гуляка на іншу посаду в оборонній галузі, наглядова рада призначила Сметаніна виконувачем обов'язків гендиректора.
"Це рішення ухвалене на основі професійної оцінки Германа Сметаніна як фахівця з глибоким досвідом в оборонній промисловості, управлінськими компетенціями та стратегічним баченням розвитку галузі", - йдеться у повідомленні.
Також оголошено відкритий конкурс на посаду генерального директора Акціонерного товариства. Повідомляється, що Сметанін має право взяти участь у ньому на загальних умовах.
З 28 липня 2025 року пошуком та попередньою оцінкою кандидатів займатиметься українське представництво міжнародної рекрутингової компанії Odgers Berndtson.
Також наглядова рада "Укроборонпрому" висловила подяку Олегу Гуляку за ефективну роботу, і зазначила, що під його керівництвом збільшилося виробництво озброєння, продовжилися реформи, зміцнилося міжнародне партнерство та розвинулися нові розробки. Торік 96% продукції становили нові або модернізовані зразки, а чистий прибуток у 2024 році перевищив 1,3 млрд грн.
Зауважимо, 21 липня уряд об'єднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з Міністерством оборони. Його очолив Денис Шмигаль.
Що відомо про Сметаніна
Сметанін отримав фах інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. Також отримав фах менеджера з управління оборонно-промислового корпусу у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Після університету Сметанін працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування ім. Морозова, на Львівському бронетанковому заводі, був директором із виробництва на заводі імені Малишева, в 28 років став директором Харківського бронетанкового заводу, а ще через короткий час очолив завод імені Малишева. Нині чоловікові 31 рік.
За інформацією видання "Файне місто", Герман Сметанін перебуває у близьких родинних стосунках з народним депутатом від “Слуги народу” з Тернопільщини Ігорем Василівим. Останній одружений з сестрою нового очільника “Укроборонпрому” — засновницею благодійного фонду “Великий Народ UA” Марією Сметаніною
У червні 2023 року Кабінет міністрів України затвердив призначення Сметаніна головою державного концерну “Укроборонпром”.
4 вересня було ухвалено рішення про припинення повноважень Сметаніна, якого призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості.