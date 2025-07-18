Сметанін підбив підсумки роботи ОПК: серійне виробництво зброї і 2 млн дронів

Герман Сметанін повідомив, що завершив роботу на посаді міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. У своєму зверненні він підбив підсумки діяльності команди, відзначивши головні досягнення і окресливши подальші перспективи розвитку оборонно-промислового комплексу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Сметаніна.

За словами Сметаніна, за період його роботи галузь демонструвала стрімке зростання. У 2024 році підприємства виготовили оборонної продукції на суму понад 9 мільярдів доларів. Станом на 2025 рік виробнича спроможність ОПК досягла 35 мільярдів доларів.

Значне зростання у виробництві БпЛА та артилерії

У 2024 році в Україні було виготовлено понад 2 мільйони FPV-дронів. У 2025-му цей показник може перевищити 10 мільйонів. Крім того, Україна наразі випускає більше самохідних артилерійських установок (САУ), ніж усі країни НАТО разом.

Запущено серійне виробництво нових типів зброї

Розпочато серійне виробництво глибокобойових безпілотників (deep strike drones), ракет-дронів, баражуючих боєприпасів та важкої штурмової БПЛА-техніки. Триває активне розширення номенклатури виробів та технічного рівня озброєння.

Лібералізація ринку та залучення приватного сектору

Сметанін зазначив, що його команда повністю зняла державну монополію на зброю. Якщо на початку каденції лише 5% компаній працювали офіційно, то станом на зараз ця цифра перевищує 200. У виробництві озброєння та техніки частка приватного сектору становить понад 80%. Половина всієї продукції, яка виготовляється в секторі оборони, створена саме приватними виробниками.

Фінансова підтримка виробників

Уперше в історії незалежної України оборонним виробникам став доступним банківський кредит. Уже видано 42 кредити на суму понад 2,3 млрд грн, ще 2,2 млрд грн – погоджено. Проєкт “Платформа Броня”, ініційований Міністерством, забезпечує 90% гарантії для банків, дозволяє фінансувати оборонне виробництво під 5% річних, без застави, на строк до 3 років.

Співпраця з міжнародними партнерами

На українському ринку вже локалізовано виробництво 25 іноземних компаній, зокрема Rheinmetall, BAE Systems, Baykar. Сформовано пул із понад 100 компаній, які готові заходити в Україну, а з деякими вже підписані конкретні угоди.

Антикорупційна політика і управління ризиками

За словами Германа Сметаніна, в Міністерстві запроваджено антикорупційну програму, відбулося 5 етапів громадського обговорення, створено новий структурний підрозділ і затверджено уповноважену особу. Після скандалу з виробництвом неякісної продукції на держпідприємстві, до якого не був причетний міністр, було проведено розслідування та звільнено керівника.

Плани, які залишилися на майбутнє

Серед ініціатив, які ще не вдалося реалізувати:

запуск Реєстру Зброярів (планується восени),

запровадження довгострокових контрактів (зараз існують лише короткострокові),

ухвалення необхідного законодавства для виробництва вибухових речовин,

завершення реформи космічного напрямку та призначення нового голови Державного космічного агентства.

Сметанін подякував президентові України, уряду, Офісу президента, Міністерству оборони, ЗСУ, міжнародним партнерам, іноземним урядам, волонтерам, банкам, виробникам та своїй команді. Він зазначив, що працюватиме в оборонній сфері і надалі, щоб масштабувати виробництво української зброї.

Додамо, що призначений на посаду Сметанін був у червні 2023 року.