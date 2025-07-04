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Українські оборонні компанії відкриють виробництва в Данії

виробництво
Україна та Данія підписали угоду / Мінстратегпром

Україна та Данія підписали угоду, яка відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.  

Цей крок є черговим свідченням глибокої оборонної кооперації між країнами. Данія стала першою державою, яка ще рік тому почала фінансувати виготовлення зброї українськими виробниками.

Тепер же вона стала й першою країною, на території якої розміщуватимуться українські оборонні технології — з метою виробництва, масштабування та подальшого постачання Збройним силам України.

Угода є унікальним прикладом міжнародної співпраці в галузі безпеки та оборони. Вона передбачає не лише локалізацію виробництва, а й посилення спроможностей обох сторін. Українська сторона підкреслює: цей формат співробітництва дає змогу забезпечити військо сучасним обладнанням, водночас зміцнюючи оборонну промисловість Данії та її партнерів.

"Данія є справжнім другом для українського ОПК, нашим вірним союзником в боротьбі проти агресора. Україна, зі свого боку, докладе всіх зусиль для того, щоб підсилити оборонні спроможності Данії та її партнерів, — зазначив Сметанін.

Додамо, оборонна промисловість України за минулий рік зросла в шість разів і виготовила близько 2,5 мільйона мінометних і артилерійських снарядів, а також стільки ж боєприпасів для безпілотних літальних апаратів.

Автор:
Тетяна Гойденко