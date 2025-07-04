Украинские оборонные компании откроют производства в Дании

Украина и Дания подписали соглашение, открывающее путь к созданию украинских оборонных производств на территории Дании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.

Этот шаг является очередным свидетельством глубочайшей оборонной кооперации между странами. Дания стала первым государством, которое еще год назад начало финансировать изготовление оружия украинскими производителями.

Теперь же она стала первой страной, на территории которой будут размещаться украинские оборонные технологии — с целью производства, масштабирования и последующего снабжения Вооруженными силами Украины.

Соглашение является уникальным примером международного сотрудничества в области безопасности и обороны. Она предполагает не только локализацию производства, но и усиление возможностей обеих сторон. Украинская сторона подчеркивает: этот формат сотрудничества позволяет обеспечить войско современным оборудованием, в то же время укрепляя оборонную промышленность Дании и ее партнеров.

"Дания является настоящим другом для украинского ОПК, нашим верным союзником в борьбе против агрессора. Украина со своей стороны приложит все усилия для того, чтобы усилить оборонные способности Дании и ее партнеров, — отметил Сметанин.

Добавим, оборонная промышленность Украины за прошлый год выросла в шесть раз и произвела около 2,5 миллионов минометных и артиллерийских снарядов, а также столько же боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов.