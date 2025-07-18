Сметанин подвел итоги работы ОПК: серийное производство оружия и 2 млн дронов

Герман Сметанин сообщил, что завершил работу в должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В своем обращении он подвел итоги деятельности команды, отметив главные достижения и наметив дальнейшие перспективы развития оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Сметанина.

По словам Сметанина, за период его работы отрасль демонстрировала стремительный рост. В 2024 году предприятия изготовили оборонную продукцию на сумму более 9 миллиардов долларов. По состоянию на 2025 год, производственная способность ОПК достигла 35 миллиардов долларов.

Значительный рост в производстве БПЛА и артиллерии

В 2024 году в Украине было изготовлено более 2 миллионов FPV-дронов. В 2025 году этот показатель может превысить 10 миллионов. Кроме того, Украина выпускает сейчас больше самоходных артиллерийских установок (САУ), чем все страны НАТО вместе.

Запущено серийное производство новых типов оружия

Начато серийное производство глубокобоевых беспилотников (deep strike drones), ракет-дронов, баражирующих боеприпасов и тяжелой штурмовой БПЛА-техники. Продолжается активное расширение номенклатуры изделий и уровня вооружения.

Либерализация рынка и привлечение частного сектора

Сметанин отметил, что его команда полностью сняла государственную монополию на оружие. Если в начале каденции только 5% компаний работали официально, то сейчас эта цифра превышает 200. В производстве вооружения и техники доля частного сектора составляет более 80%. Половина всей продукции, производимой в секторе обороны, создана именно частными производителями.

Финансовая поддержка производителей

Впервые в истории независимой Украины оборонным производителям стал доступен банковский кредит. Уже выдано 42 кредита на сумму более 2,3 млрд грн, еще 2,2 млрд грн – согласовано. Проект "Платформа Броня", инициированный Министерством, обеспечивает 90% гарантии для банков, позволяет финансировать оборонное производство под 5% годовых, без залога, сроком до 3 лет.

Сотрудничество с международными партнерами

На украинском рынке уже локализовано производство 25 иностранных компаний, в том числе Rheinmetall, BAE Systems, Baykar.

Антикоррупционная политика и управление рисками

По словам Германа Сметанина, в Министерстве введена антикоррупционная программа, состоялось 5 этапов общественного обсуждения, создано новое структурное подразделение и утверждено уполномоченное лицо. После скандала с производством некачественной продукции на госпредприятии, к которому не был причастен министр, было проведено расследование и уволен руководитель.

Планы, оставшиеся на будущее

Среди инициатив, которые еще не удалось реализовать:

запуск Реестра Оружейников (планируется осенью),

введение долгосрочных контрактов (сейчас существуют только краткосрочные),

принятие необходимого законодательства для производства взрывчатых веществ,

завершение реформы космического направления и назначение нового главы Государственного космического агентства.

Сметанин поблагодарил президента Украины, правительство, Офис президента, Министерство обороны, ВСУ, международные партнеры, иностранные правительства, волонтеры, банки, производители и свою команду. Он отметил, что будет работать в оборонной сфере и в дальнейшем, чтобы масштабировать производство украинского оружия.

Добавим, что назначенный на должность Сметанин был в июне 2023 года.