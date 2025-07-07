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Дания инвестирует $5 миллионов в развитие оборонных технологий в Украине

Дания
Взнос составляет 5 миллионов долларов США

Экспортно-инвестиционный фонд Дании (EIFO) стал первым зарубежным государственным фондом, инвестировавшим в венчурный оборонный фонд D3, представленный в Украине. Его вклад в размере 5 миллионов долларов США направлен на развитие новейших технологий в сфере обороны — в частности, дронов, сенсоров, средств разминирования и систем на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Как отметил генеральный директор EIFO Педер Лундквист, эта инвестиция отвечает стратегическим целям фонда поддержки Украины, укрепления оборонной промышленности Дании и усиления европейских оборонных способностей.

Кроме того, EIFO реализует гарантийную программу для инвестиций в оборонный сектор Украины с бюджетом в 157 миллионов долларов. Это открывает новые возможности для датских компаний — в частности, доступ к украинским оборонным разработкам, которые активно испытываются в реальных боевых условиях.

Министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин назвал инвестицию Дании стратегической.

Он подчеркнул, что украинские инженеры и предприниматели доказали возможность создавать прорывные решения, а при поддержке Дании эти технологии могут быть масштабированы в интересах всей Европы.

Основанный в 2023 году Эвелин Бучацкой, Антоном Верховдовым и Элей Чиечиевой, фонд D3 финансирует инновационные стартапы в отраслях беспилотной авиации, робототехники, электронной войны и автономных систем. По словам Бучацкого, поддержка EIFO является не просто актом солидарности, а стратегической инвестицией в создание технологического фундамента безопасной, устойчивой и демократической Европы.

Добавим, датское правительство объявило о создании государственной гарантии, которая обеспечит покрытие до 70% инвестиций датских компаний в украинский ОПК, на общую сумму 130 млн евро через Датский экспортно-инвестиционный фонд (EIFO).

Автор:
Татьяна Гойденко