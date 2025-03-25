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Датские компании получат €130 млн гарантий для инвестиций в украинскую оборонную промышленность

флаг Украины, флаг Дании
Дания €130 млн гарантий для инвестиций в ОПК Украины / Depositphotos

Датское правительство объявило о создании государственной гарантии, которая обеспечит покрытие до 70% инвестиций датских компаний в украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), на общую сумму 130 млн евро, через Датский экспортно-инвестиционный фонд (EIFO).

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Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, таким образом, Дания смягчает риски инвестиций датских компаний в украинский ОПК. Для датских производителей это возможность привлечь украинский опыт, инновации и возможность тестирования вооружения в реальных боевых условиях.

Датские компании хорошо знают EIFO, поскольку этот фонд активно поддерживает как их бизнес, так и украинский.

Это происходит через:

  • Гарантии экспортных кредитов – снижение рисков экспорта в Украину путем покрытия возможных дефолтов по платежам;
  • Прямое кредитование — предоставление ссуд украинским покупателям датских товаров и услуг;
  • Инвестиционный капитал – содействие расширению деятельности датских компаний в Украине.

В настоящее время действие этого механизма расширено и на оборонно-промышленный комплекс, добавила Свириденко.

Напомним, в рамках украино-датского энергетического партнерства украинская энергетическая система получила от Дании 98 миллионов евро для закупки оборудования. Средства будут направлены на приобретение солнечного оборудования и газопоршневых установок, способствующих повышению устойчивости украинской энергосистемы.

Автор:
Татьяна Бессараб