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Датские компании получат €130 млн гарантий для инвестиций в украинскую оборонную промышленность
Датское правительство объявило о создании государственной гарантии, которая обеспечит покрытие до 70% инвестиций датских компаний в украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), на общую сумму 130 млн евро, через Датский экспортно-инвестиционный фонд (EIFO).
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министерша экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, таким образом, Дания смягчает риски инвестиций датских компаний в украинский ОПК. Для датских производителей это возможность привлечь украинский опыт, инновации и возможность тестирования вооружения в реальных боевых условиях.
Датские компании хорошо знают EIFO, поскольку этот фонд активно поддерживает как их бизнес, так и украинский.
Это происходит через:
- Гарантии экспортных кредитов – снижение рисков экспорта в Украину путем покрытия возможных дефолтов по платежам;
- Прямое кредитование — предоставление ссуд украинским покупателям датских товаров и услуг;
- Инвестиционный капитал – содействие расширению деятельности датских компаний в Украине.
В настоящее время действие этого механизма расширено и на оборонно-промышленный комплекс, добавила Свириденко.
Напомним, в рамках украино-датского энергетического партнерства украинская энергетическая система получила от Дании 98 миллионов евро для закупки оборудования. Средства будут направлены на приобретение солнечного оборудования и газопоршневых установок, способствующих повышению устойчивости украинской энергосистемы.