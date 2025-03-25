Данські компанії отримають €130 млн гарантій для інвестицій в українську оборонну промисловість

Данський уряд оголосив про створення державної гарантії, яка забезпечить покриття до 70% інвестицій данських компаній в український оборонно-промисловий комплекс (ОПК), на загальну суму 130 млн євро, через Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO).

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Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, таким чином Данія пом’якшує ризики інвестицій данських компаній в український ОПК. Для данських виробників це можливість залучити український досвід, інновації й можливості тестування озброєння в реальних бойових умовах.

Данські компанії добре знають EIFO, оскільки цей фонд активно підтримує як їхній бізнес, так і український.

Це відбувається через:

Гарантії експортних кредитів — зниження ризиків експорту до України шляхом покриття можливих дефолтів за платежами;

— зниження ризиків експорту до України шляхом покриття можливих дефолтів за платежами; Пряме кредитування — надання позик українським покупцям данських товарів і послуг;

— надання позик українським покупцям данських товарів і послуг; Інвестиційний капітал — сприяння розширенню діяльності данських компаній в Україні.

Наразі дію цього механізму розширено й на оборонно-промисловий комплекс, додала Свириденко.

Нагадаємо, у рамках українсько-данського енергетичного партнерства українська енергетична система отримала від Данії 98 мільйонів євро для закупівлі обладнання. Кошти будуть спрямовані на придбання сонячного обладнання та газопоршневих установок, які сприятимуть підвищенню стійкості української енергосистеми.