Данія виділила 98 млн євро на посилення енергетичної безпеки України

У рамках українсько-данського енергетичного партнерства українська енергетична система отримала від Данії 98 мільйонів євро для закупівлі обладнання.

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Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен під час форуму "Енергоефективність: шлях до енергетичної безпеки та відновлення", пише "Укрінформ".

За словами посла, кошти будуть спрямовані на придбання сонячного обладнання та газопоршневих установок, які сприятимуть підвищенню стійкості української енергосистеми.

"У нас є українсько-данське енергетичне партнерство, це наша флагманська цивільна ініціатива, яка сприяє стійкості української енергетики. Було виділено 98 млн євро на придбання сонячного обладнання, газопоршневих установок", — зазначив Міккельсен.

Спільні ініціативи України та Данії

Країни також співпрацюють у сферах:

Теплоізоляції будівель,

Сучасних систем опалення та охолодження ,

Енергозберігаючих технологій.

Крім того, на початку 2024 року Україна та Данія розробили перелік критично важливих технологій для енергетичного сектору. Він містить 20 технологічних рішень, що допоможуть розвивати розподілену генерацію в Україні. Серед них:

Газові турбіни;

Сонячні панелі з накопичувачами ;

Вітрова генерація ;

Мережеві системи збереження енергії ;

Біогазова генерація ;

Когенераційні установки на біомасі.

Ці заходи спрямовані на зміцнення енергетичної незалежності України та створення стійкої, модернізованої енергетичної інфраструктури.

Додамо, нещодавно Ісландія зробила ще один внесок до Фонду підтримки, за рахунок чого енергетика України отримала додатково понад 2 мільйони євро. Завдяки цьому загальна сума допомоги від країни зросла до понад 5,6 мільйона євро.