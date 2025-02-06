"Данська модель": 597 млн євро інвестицій торік зміцнили ОПК України

Міжнародна спільнота об’єднала зусилля для надання Україні всебічної підтримки у протистоянні збройній агресії РФ. За час повномасштабного вторгнення партнери розробили різноманітні механізми надання збройної, фінансової та дипломатичної допомоги. Одним з таких інструментів стала так звана «данська модель».

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Держави-партнери спрямовали кошти у виробництво української зброї для забезпечення пріоритетних потреб української армії.

Що таке "данська модель"?

Назва цього механізму безпосередньо пов’язана з визначальною роллю Данії у його розробці та впровадження. Саме ця країна стала першопрохідцем у запровадженні системи прямого фінансування українських оборонних підприємств. На першому етапі Данія виділила транш у розмірі 50 млн євро, який було спрямовано на виробництво 18 самохідних артилерійських установок «Богдана».

Згодом фінансування було розширене, а у 2024 році Україна та Данія запровадили новий механізм фінансування закупівель озброєння для потреб української армії через відшкодування контрактів з українськими виробниками.

Загалом завдяки злагодженій роботі всіх учасників ініціативи, ЗСУ вже отримали озброєння на загальну суму майже 597 млн євро. З них 175 млн євро надійшли безпосередньо від Данії.

Як працює модель?

"За цією схемою українська сторона формує детальний перелік проєктів, що потребують фінансування, а данські фахівці проводять детальну оцінку спроможностей рекомендованих компаній та аналізують їхній попередній досвід виконання контрактів", — пояснили у Міноборони.

Унікальність цього підходу полягає в тому, що він не лише забезпечує оперативне постачання необхідного озброєння ЗСУ, але й створює потужний стимул для розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу

Які країни підтримали ініціативу?

Успішна реалізація «данської моделі» сприяла розширенню проєкту. До фінансування ОПК України долучилися інші країни, зокрема Швеція та Ісландія. Сторони безпосередньо через Данію надали фінансову підтримку ініціативі у розмірі 20 та 2,7 млн євро відповідно.

Крім того, країнами-партнерами було прийнято рішення профінансувати виробництво української зброї за рахунок відсотків із заморожених російських активів. У 2024 році на ці потреби було спрямовано 390 млн євро.

Що ще заплановано реалізувати?

На 2025 рік ЄС виділив 1 млрд євро з доходів від заморожених російських активів, а Канада – близько 67 млн євро. Також Данія зарезервувала 130 млн євро для подальших інвестицій в українську оборонну промисловість. Також очікується, що Норвегія надасть близько 43 млн євро, а Швеція оголосила про виділення $178 млн.

У рамках «данської моделі» планується розширити номенклатуру виробленого озброєння, зокрема далекобійних БПЛА, сучасних ракетних систем та артилерійських установок.

Нагадаємо, 30 січня Швеція повідомила, що передасть Україні пакетів військової допомоги на суму близько $1,25 млрд. Це найбільший в історії країни пакет військової допомоги Україні, який включає критично важливі для фронту ресурси.

Крім того, Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів на посилення оборони України, а також на локалізацію виробництва озброєння. Гроші підуть на на придбання сучасних систем протиповітряної оборони та ракетного озброєння, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки на території нашої країни.