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Підприємства ОПК зможуть отримати пільгове фінансування
Кабінет міністрів України у вівторок, 5 листопада, ухвалив постанову, за якою українські виробники озброєння й військової техніки нарешті матимуть доступ до програми дешевих кредитів.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, підприємства, які Мінстратегпром визнає критично важливими, зможуть отримати кредит до 500 млн грн, до 5 років, під 5% річних.
Ці кошти можна буде витратити або на поповнення оборотного капіталу, або на реалізацію інвестиційних проєктів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Очікуємо, що вже наступного року обсяги виробництва зброї суттєво перевищать цьогорічні показники", - підкреслив Шмигаль.
Він додав, що наразі понад 500 оборонних підприємств працюють та виробляють різноманітну зброю: боєприпаси, дрони, гармати, бронемашини.
Як уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пільгові кредити надаватимуть також підприємствам з іноземними інвестиціями, які беруть участь у виконанні заходів державних цільових програм, пов'язаних із розвитком ОПК.
Фінансову підтримку надаватимуть через Фонд розвитку підприємництва.
Як наголосив очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін, відсоткова ставка для виробників становитиме 5%, решта відсотків буде оплачена за рахунок бюджету. На реалізацію програми закладені кошти у розмірі 263,4 млн грн до кінця року.
Розмір кредиту — до 100 мільйонів гривень на оборотний капітал до 3 років, і до 500 мільйонів на інвестиційні проєкти до 5 років.