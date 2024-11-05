Підприємства ОПК зможуть отримати пільгове фінансування

Кабінет міністрів України у вівторок, 5 листопада, ухвалив постанову, за якою українські виробники озброєння й військової техніки нарешті матимуть доступ до програми дешевих кредитів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, підприємства, які Мінстратегпром визнає критично важливими, зможуть отримати кредит до 500 млн грн, до 5 років, під 5% річних.

Ці кошти можна буде витратити або на поповнення оборотного капіталу, або на реалізацію інвестиційних проєктів.

"Очікуємо, що вже наступного року обсяги виробництва зброї суттєво перевищать цьогорічні показники", - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що наразі понад 500 оборонних підприємств працюють та виробляють різноманітну зброю: боєприпаси, дрони, гармати, бронемашини.

Як уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пільгові кредити надаватимуть також підприємствам з іноземними інвестиціями, які беруть участь у виконанні заходів державних цільових програм, пов'язаних із розвитком ОПК.

Фінансову підтримку надаватимуть через Фонд розвитку підприємництва.

Як наголосив очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін, відсоткова ставка для виробників становитиме 5%, решта відсотків буде оплачена за рахунок бюджету. На реалізацію програми закладені кошти у розмірі 263,4 млн грн до кінця року.

Розмір кредиту — до 100 мільйонів гривень на оборотний капітал до 3 років, і до 500 мільйонів на інвестиційні проєкти до 5 років.