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Предприятия ОПК смогут получить льготное финансирование

Предприятия ОПК смогут получить льготное финансирование
Фото: t.me/herman_smetanin_msp

Кабинет министров Украины во вторник, 5 ноября, принял постановление, согласно которому украинские производители вооружения и военной техники наконец-то получат доступ к программе дешевых кредитов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, предприятия, которые Минстратегпром признает критически важными, смогут получить кредит до 500 млн грн, до 5 лет, под 5% годовых.

Эти средства можно потратить либо на пополнение оборотного капитала, либо на реализацию инвестиционных проектов.

"Ожидаем, что уже в следующем году объемы производства оружия существенно превысят показатели этого года", — подчеркнул Шмигаль.

Он добавил, что в Украине более 500 оборонных предприятий работают и производят разнообразное оружие: боеприпасы, дроны, пушки, бронемашины.

Как уточнил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, льготные кредиты будут предоставляться также предприятиям с иностранными инвестициями, участвующими в выполнении мероприятий государственных целевых программ, связанных с развитием ОПК.

Финансовую поддержку будут оказывать через Фонд развития предпринимательства.

Как подчеркнул глава Минстратегпрома Герман Сметанин, процентная ставка для производителей будет составлять 5%, остальные проценты будут оплачены за счет бюджета. На реализацию программы заложены средства в размере 263,4 млн. грн. до конца года.

Размер кредита – до 100 миллионов гривен на оборотный капитал до 3 лет, и до 500 миллионов на инвестиционные проекты до 5 лет.

Автор:
Светлана Манько