"Данская модель": 597 млн евро инвестиций в прошлом году укрепили ОПК Украины

Международное сообщество объединило усилия по оказанию Украине всесторонней поддержки в противостоянии вооруженной агрессии РФ. За время полномасштабного вторжения партнеры разработали различные механизмы предоставления вооруженной, финансовой и дипломатической помощи. Одним из таких инструментов стала так называемая «датская модель».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Государства-партнеры направили средства на производство украинского оружия для обеспечения приоритетных потребностей украинской армии.

Что такое "датская модель"?

Название этого механизма напрямую связано с определяющей ролью Дании в его разработке и внедрении. Именно эта страна стала первопроходцем по внедрению системы прямого финансирования украинских оборонных предприятий. На первом этапе Дания выделила транш в размере 50 млн. евро, который был направлен на производство 18 самоходных артиллерийских установок «Богдана».

Впоследствии финансирование было расширено, а в 2024 году Украина и Дания ввели новый механизм финансирования закупок вооружения для нужд украинской армии путем возмещения контрактов с украинскими производителями.

В целом, благодаря слаженной работе всех участников инициативы, ВСУ уже получили вооружение на общую сумму почти 597 млн евро. Из них 175 млн. евро поступили непосредственно от Дании.

Как работает модель?

"По этой схеме украинская сторона формирует детальный перечень проектов, нуждающихся в финансировании, а датские специалисты проводят детальную оценку возможностей рекомендованных компаний и анализируют их предыдущий опыт выполнения контрактов", — пояснили в Минобороны.

Уникальность этого подхода состоит в том, что он не только обеспечивает оперативную поставку необходимого вооружения ВСУ, но и создает мощный стимул для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Какие страны поддержали инициативу?

Успешная реализация «датской модели» способствовала расширению проекта. К финансированию ОПК Украины присоединились другие страны, в частности, Швеция и Исландия. Стороны непосредственно через Данию предоставили финансовую поддержку инициативе в размере 20 и 2,7 млн. евро соответственно.

Кроме того, странами-партнерами было принято решение профинансировать производство украинского оружия за счет процентов по замороженным российским активам. В 2024 году на эти нужды было направлено 390 млн. евро.

Что еще планируется реализовать?

На 2025 год ЕС выделил 1 млрд евро из доходов от замороженных российских активов, а Канада – около 67 млн евро. Также Дания зарезервировала 130 млн. евро для дальнейших инвестиций в украинскую оборонную промышленность. Также ожидается, что Норвегия выделит около 43 млн евро, а Швеция объявила о выделении $178 млн.

В рамках «датской модели» планируется расширить номенклатуру производимого вооружения, в частности, дальнобойных БПЛА, современных ракетных систем и артиллерийских установок.

Напомним, 30 января Швеция сообщила, что передаст Украине пакеты военной помощи на сумму около $1,25 млрд. Это самый большой в истории страны пакет военной помощи Украине, включающий критически важные для фронта ресурсы.

Кроме того, Великобритания предоставит Украине до 2 млрд фунтов стерлингов на усиление обороны Украины, а также на локализацию производства вооружения. Деньги пойдут на приобретение современных систем противовоздушной обороны и ракетного вооружения, а также на организацию ремонтных баз для военной техники на территории нашей страны.