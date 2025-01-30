Швеция объявила о новом рекордном пакете военной помощи Украине на $1.2 млрд

30 января Швеция сообщила, что передаст Украине пакеты военной помощи на сумму около $1,25 млрд. Это самый большой в истории страны пакет военной помощи Украине, включающий критически важные для фронта ресурсы.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Из общей суммы 178 млн долларов будет направлено на поддержку производства вооружений в Украине в рамках "датской модели", в том числе $90 млн – на дальнобойные ракеты и дроны.

Также в пакет войдут 16 боевых катеров, 1500 противотанковых ракет, 146 грузовиков и 200 противотанковых гранатометов, боеприпасы и другое оборудование, необходимое для защиты Украины.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил правительство Швеции и назвал неоценимым усиление дальнобойных возможностей Украины и инвестиции в производство оружия.

"Благодарен Ульфу Кристерссону, правительству и народу Швеции за 18-й и крупнейший на сегодняшний день шведский оборонный пакет для Украины на общую сумму 13,5 миллиарда шведских крон (1,23 миллиарда долларов США). (…) Усиление наших дальнобойных способностей и инвестиции в производство оружия в Украине неоценимо", — написал он.

Правительство Швеции и партия "Шведские демократы" согласовали трехлетнюю рамочную программу военной поддержки Украины на общую сумму 75 млрд шведских крон (7 млрд долларов США) на 2024-2026 годы, по 25 млрд шведских крон (2,3 млрд долларов США) на год.

Также известно, что управление военного обеспечения Швеции подписало соглашение с компанией Nammo об увеличении производства 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов для Украины.