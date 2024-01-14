Швеция наращивает производство 155-мм снарядов для Украины

Управление военного обеспечения Швеции подписало соглашение с компанией Nammo об увеличении производства 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инвестиция финансируется Швецией и Европейским союзом. Соглашение превратится в окончательный контракт при условии, что ЕС выделит средства в течение первого квартала 2024 года.

Как отметил глава оперативного отдела армейской техники FMV Йонас Лоцне, сроки поставки будут сокращены, что увеличит возможности поддержки Украины.

По его словам, в то же время Швеция укрепляет безопасность поставок артиллерийских боеприпасов в свою и другие скандинавские страны в долгосрочной перспективе.

Боеприпасы 155 мм: помощь от ЕС

Снаряды калибра 155 мм масштабно используются на поле боя в Украине, ведь позволяют поражать вражеские цели с относительно защищенного расстояния.

Евросоюз обещал, что за год, до марта 2024-го, предоставит Украине миллион таких боеприпасов.

Позже появилась информация, что ЕС не успеет выполнить свой план. Как объяснял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, это связано с бюрократическими препятствиями. Однако на днях спикер Еврокомиссии Иоганна Бернсель сказала, что блок все же сможет изготовить миллион боеприпасов до конца зимы.

Параллельно с этим увеличить изготовление снарядов такого калибра обещали США. Кроме того, запустить серийное производство в этом году планирует и сама Украина.