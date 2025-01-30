Швеція оголосила про новий рекордний пакет військової допомоги Україні на $1.2 млрд

30 січня Швеція повідомила, що передасть Україні пакетів військової допомоги на суму близько $1,25 млрд. Це найбільший в історії країни пакет військової допомоги Україні, який включає критично важливі для фронту ресурси.

Про це повідомив міністр оброни Рустем Умєров.

Із загальної суми 178 млн доларів буде спрямовано на підтримку виробництва озброєнь в Україні в межах "данської моделі", зокрема $90 млн – на далекобійні ракети та дрони.

Також до пакету увійдуть 16 бойових катерів, 1500 протитанкових ракет, 146 вантажівок та 200 протитанкових гранатометів, боєприпаси та інше обладнання, необхідне для захисту України.

Президент Володимир Зеленський подякував уряду Швеції та назвав неоціненним посилення далекобійних спроможностей України та інвестиції у виробництво зброї.

"Вдячний Ульфу Крістерссону, уряду та народу Швеції за 18-й і найбільший на сьогодні шведський оборонний пакет для України на загальну суму 13,5 мільярда шведських крон (1,23 мільярда доларів США). (…) Посилення наших далекобійних спроможностей та інвестиції у виробництво зброї в Україні є неоціненними", - написав він.

Додамо, уряд Швеції та партія "Шведські демократи" погодили трирічну рамкову програму військової підтримки України на загальну суму 75 млрд шведських крон (7 млрд доларів США) на 2024–2026 роки, по 25 млрд шведських крон (2,3 млрд доларів США) на рік.

Також відомо, що управління військового забезпечення Швеції (FMV) підписало угоду з компанією Nammo про збільшення виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів для України.