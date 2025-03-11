Підтримка енергетики: Ісландія збільшила допомогу Україні на 2 млн євро

Ісландія зробила ще один внесок до Фонду підтримки енергетики України, перерахувавши понад 2 мільйони євро. Завдяки цьому загальна сума допомоги від країни зросла до понад 5,6 мільйона євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Кожен внесок партнерів до Фонду підтримки енергетики України має надзвичайно важливе значення. За відповідні кошти закуповується обладнання, яке допомагає енергетикам відновлювати зруйноване ворогом та повертати світло і тепло в домівки українців. Дякуємо Ісландії за підтримку і черговий внесок в енергетичну стійкість України", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Ісландія раніше зробила чотири внески до Фонду підтримки енергетики України в період з 2023 по 2024 рік. На надані кошти, було закуплено необхідне обладнання для підприємств паливно-енергетичного сектору, що розташовані в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Фонд підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду перевищили 1 млрд євро. Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

Кошти Фонду використовуються для ремонту пошкоджених енергооб’єктів, встановлення нових потужностей і забезпечення безперебійного постачання електроенергії в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 900 млн євро завдяки внескам міжнародних донорів. Ці кошти використають на відновлення енергосистеми.