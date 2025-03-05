Австралія виділила ще 6 млн євро на підтримку енергетики України

Уряд Австралії перерахував додаткові 6 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти будуть спрямовані на нагальні потреби енергетичного сектору, зокрема на відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

Про це повідомляє Міненерго.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував австралійським партнерам за підтримку та наголосив на важливості міжнародної допомоги у забезпеченні світлом і теплом українських домівок.

"Ми продовжуємо відновлювати і відбудовувати пошкоджене ворогом обладнання і, завдяки допомозі партнерів, повертаємо світло і тепло в домівки мільйонів українських родин", – зазначив Галущенко.

Австралія анонсувала додатковий внесок наприкінці 2024 року. Загальна сума її допомоги через Фонд наразі становить близько 18 млн євро.

Додамо, фонд був створений у квітні 2022 року за ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Він функціонує при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства і є ключовим інструментом міжнародної допомоги для української енергетики.

На сьогодні донори Фонду – понад 30 країн, включно з державами ЄС, Великою Британією, США, а також міжнародні організації та приватні компанії. Загальні внески партнерів вже перевищили 1 млрд євро.

Кошти Фонду використовуються для ремонту пошкоджених енергооб’єктів, встановлення нових потужностей і забезпечення безперебійного постачання електроенергії в умовах воєнного стану.

Додамо, Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 900 млн євро завдяки внескам міжнародних донорів. Ці кошти використають на відновлення енергосистеми.