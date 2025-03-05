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Австралия выделила еще 6 млн евро в поддержку энергетики Украины

Австралия выделила еще 6 млн евро в поддержку энергетики Украины
Средства будут направлены на неотложные потребности энергетического сектора

Правительство Австралии перечислило дополнительные 6 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства будут направлены на срочные потребности энергетического сектора, в частности на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Об этом сообщает Минэнерго.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил австралийских партнеров за поддержку и отметил важность международной помощи в обеспечении светом и теплом украинских домов.

"Мы продолжаем восстанавливать и восстанавливать поврежденное врагом оборудование и, благодаря помощи партнеров, возвращаем свет и тепло в дома миллионов украинских семей", – отметил Галущенко.

Австралия анонсировала дополнительный вклад в конце 2024 года. Общая сумма ее помощи через Фонд составляет около 18 млн евро.

Фонд был создан в апреле 2022 года по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Он работает при Секретариате Энергетического Сообщества и является ключевым инструментом международной помощи для украинской энергетики.

На сегодняшний день доноры Фонда – более 30 стран, включая государства ЕС, Великобританию, США, а также международные организации и частные компании. Общие взносы партнеров уже превысили 1 млрд. евро.

Средства Фонда используются для ремонта поврежденных энергообъектов, установки новых мощностей и обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии в условиях военного положения.

Добавим, Фонд поддержки   энергетики   Украина уже аккумулировала более 900 млн евро благодаря вкладам международных доноров. Эти средства используются для восстановления энергосистемы.

Автор:
Татьяна Гойденко