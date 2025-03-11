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Поддержка энергетики: Исландия увеличила помощь Украине на 2 млн евро

энергетика
Средства будут направлены на восстановление энергетических объектов. Фото: Depositphotos

Исландия внесла еще один вклад в Фонд поддержки энергетики Украины, перечислив более 2 миллионов евро. Благодаря этому общая сумма помощи от страны выросла до более чем 5,6 миллиона евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Каждый вклад партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины имеет чрезвычайно важное значение. За соответствующие средства закупается оборудование, которое помогает энергетикам восстанавливать разрушенное врагом и возвращать свет и тепло в дома украинцев. Спасибо Исландии за поддержку и очередной вклад в энергетическую устойчивость Украины", — подчеркнул он.

Исландия ранее внесла четыре взноса в Фонд поддержки энергетики Украины в период с 2023 по 2024 год. На предоставленные средства было закуплено необходимое оборудование для предприятий топливно-энергетического сектора, расположенных в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Фонд поддержки энергетики Украины

Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества.

Анонсированные взносы партнеров в Фонд превысили 1 млрд евро. Среди доноров Фонда – государственный и частный сектор из более чем 30 стран, в том числе стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.

Средства Фонда используются для ремонта поврежденных энергообъектов, установки новых мощностей и обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии в условиях военного положения.

Напомним, Фонд поддержки   энергетики   Украины уже   аккумулировал более 900 млн   евро благодаря вкладам международных доноров. Эти средства используются для восстановления энергосистемы.

Автор:
Татьяна Бессараб