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Дания выделила 98 млн евро на усиление энергетической безопасности Украины
В рамках украино-датского энергетического партнерства украинская энергетическая система получила от Дании 98 миллионов евро для закупки оборудования.
Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен во время форума "Энергоэффективность: путь к энергетической безопасности и восстановлению", пишет "Укринформ".
По словам посла, средства будут направлены на приобретение солнечного оборудования и газопоршневых установок, способствующих повышению устойчивости украинской энергосистемы.
"У нас есть украинско-датское энергетическое партнерство, это наша флагманская гражданская инициатива, способствующая устойчивости украинской энергетики. Было выделено 98 млн евро на приобретение солнечного оборудования, газопоршневых установок ", — отметил Миккельсен.
Совместные инициативы Украины и Дании
Страны также сотрудничают в областях:
- Теплоизоляции зданий,
- Современных систем отопления и охлаждения
- Энергосберегающие технологии.
Кроме того, в начале 2024 года Украина и Дания разработали список критически важных технологий для энергетического сектора. В нем содержится 20 технологических решений, которые помогут развивать распределенную генерацию в Украине. Среди них:
- Газовые турбины;
- Солнечные панели с накопителями ;
- Ветровая генерация ;
- Сетевые системы сохранения энергии ;
- Биогазовая генерация ;
- Когенерационные установки на биомассе.
Эти меры направлены на укрепление энергетической независимости Украины и создание устойчивой модернизированной энергетической инфраструктуры.
Добавим, недавно Исландия внесла еще один вклад в Фонд поддержки, за счет чего энергетика Украины получила дополнительно более 2 миллионов евро. Благодаря этому общая сумма помощи от страны выросла до более чем 5,6 миллиона евро.