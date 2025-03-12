Дания выделила 98 млн евро на усиление энергетической безопасности Украины

В рамках украино-датского энергетического партнерства украинская энергетическая система получила от Дании 98 миллионов евро для закупки оборудования.

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Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен во время форума "Энергоэффективность: путь к энергетической безопасности и восстановлению", пишет "Укринформ".

По словам посла, средства будут направлены на приобретение солнечного оборудования и газопоршневых установок, способствующих повышению устойчивости украинской энергосистемы.

"У нас есть украинско-датское энергетическое партнерство, это наша флагманская гражданская инициатива, способствующая устойчивости украинской энергетики. Было выделено 98 млн евро на приобретение солнечного оборудования, газопоршневых установок ", — отметил Миккельсен.

Совместные инициативы Украины и Дании

Страны также сотрудничают в областях:

Теплоизоляции зданий,

Современных систем отопления и охлаждения

Энергосберегающие технологии.

Кроме того, в начале 2024 года Украина и Дания разработали список критически важных технологий для энергетического сектора. В нем содержится 20 технологических решений, которые помогут развивать распределенную генерацию в Украине. Среди них:

Газовые турбины;

Солнечные панели с накопителями ;

Ветровая генерация ;

Сетевые системы сохранения энергии ;

Биогазовая генерация ;

Когенерационные установки на биомассе.

Эти меры направлены на укрепление энергетической независимости Украины и создание устойчивой модернизированной энергетической инфраструктуры.

Добавим, недавно Исландия внесла еще один вклад в Фонд поддержки, за счет чего энергетика Украины получила дополнительно более 2 миллионов евро. Благодаря этому общая сумма помощи от страны выросла до более чем 5,6 миллиона евро.