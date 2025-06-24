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Дания выделила почти 78 млн долларов на изготовление украинского вооружения на своей территории.

Рустем Умеров, Троэльс Лунд Поульсен
Министры обороны Украины и Дании подписали соглашение о сотрудничестве. / Минобороны

Сегодня в Гааге министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписали письмо о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании. Страна-партнер уже выделила на эти нужды 500 миллионов крон ($77942500).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны Украины.

"Этот документ – первый шаг в реализации инициативы Build with Ukraine, работу над которой мы начали во время предварительной встречи в формате "Рамштайн". Все мощности, созданные в рамках проекта, будут работать на укрепление украинских Сил обороны", — сообщил министр .

Производство украинского оружия на территории Дании усилит общую обороноспособность, укрепит цепи снабжения, создаст новые возможности для обмена технологиями и интеграции оборонных секторов обеих стран.

"Благодарю правительство Дании за доверие, последовательную поддержку Украины и готовность развивать глубокое партнерство между нашими странами. Это партнерство работает на безопасность Украины, Дании и всей Европы — сегодня и в будущем", — отметил Рустем Умеров.

Напомним, в мае в ряд Швеции принял решение о предоставлении экономической помощи на сумму около 4,8 миллиарда шведских крон (€440 млн) для укрепления обороноспособности Украины.

Автор:
Татьяна Ковальчук