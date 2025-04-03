Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на почти миллиард долларов

Датское правительство объявило о предоставлении Украине 25-го пакета помощи, предусматривающего военную поддержку на 6,7 миллиарда датских крон (970 млн долларов) в течение 2025-2027 годов.

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Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Дании.

Сообщается, что финансирование этого пакета помощи осуществляется из Украинского фонда и направлено на усиление противовоздушной обороны, артиллерии, а также на оказание финансовой поддержки ВВС Украины.

"Безопасная ситуация быстро меняется. Поэтому очень важно, чтобы Дания продолжала свою масштабную поддержку Украины…25-м пакетом помощи мы подчеркиваем нашу поддержку Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Со своей стороны, министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что безопасность Украины имеет решающее значение для будущего всей Европы. Он надеется, что эта помощь может вдохновить других союзников оказывать еще большую поддержку.

В период с 2025 по 2027 год Дания планирует направить 1,4 млрд датских крон на укрепление артиллерийского потенциала Украины и обеспечение боеприпасами через международных партнеров. Кроме того, финансирование будет предоставлено на развитие противовоздушной обороны, поддержку коалиции беспилотников и ИТ-коалиции.

Также в 2026-2027 годах Дания выделит 2 млрд датских крон в поддержку украинской оборонной промышленности через "датскую модель" с возможным увеличением финансирования при наличии дополнительных средств.

Напомним, в конце марта датское правительство объявило о создании государственной гарантии, которая обеспечит покрытие до 70% инвестиций датских компаний в украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), на общую сумму 130 млн евро, через Датский экспортно-инвестиционный фонд (EIFO).