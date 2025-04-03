Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на майже мільярд доларів

Данський уряд оголосив про надання Україні 25-го пакету допомоги, що передбачає військову підтримку на 6,7 мільярда данських крон (970 млн доларів) протягом 2025-2027 років.

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Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Данії.

Повідомляється, що фінансування цього пакету допомоги здійснюється з Українського фонду, і він спрямований на посилення протиповітряної оборони, артилерії, а також на надання фінансової підтримки ВПС України.

"Безпекова ситуація швидко змінюється. Тому дуже важливо, щоб Данія продовжувала свою масштабну підтримку України…25-м пакетом допомоги ми підкреслюємо нашу підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Зі свого боку Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен наголосив, що безпека України має вирішальне значення для майбутнього всієї Європи. Він сподівається, що ця допомога може надихнути інших союзників надавати ще більше підтримки.

У період з 2025 по 2027 рік Данія планує спрямувати 1,4 мільярда данських крон на зміцнення артилерійського потенціалу України та забезпечення боєприпасами через міжнародних партнерів. Крім того, фінансування буде надано на розвиток протиповітряної оборони, підтримку коаліції безпілотників та ІТ-коаліції.

Також у 2026-2027 роках Данія виділить 2 млрд данських крон на підтримку української оборонної промисловості через "данську модель", з можливим збільшенням фінансування за наявності додаткових коштів.

Нагадаємо, в кінці березня данський уряд оголосив про створення державної гарантії, яка забезпечить покриття до 70% інвестицій данських компаній в український оборонно-промисловий комплекс (ОПК), на загальну суму 130 млн євро, через Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO).