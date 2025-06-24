Данія виділила майже 78 млн доларів на виготовлення українського озброєння на своїй території — Умєров

Сьогодні у Гаазі міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписали лист про наміри, який відкриває шлях до спільного виробництва українського озброєння на території Данії. Країна-партнер вже виділила на ці потреби 500 мільйонів крон ($77942500).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Цей документ – перший крок у реалізації ініціативи Build with Ukraine, роботу над якою ми розпочали під час попередньої зустрічі у форматі "Рамштайн". Усі потужності, створені в межах проєкту, працюватимуть на зміцнення українських Сил оборони", — повідомив міністр.

Виробництво української зброї на території Данії посилить спільну обороноздатність, зміцнить ланцюги постачання, створить нові можливості для обміну технологіями та інтеграції оборонних секторів обох країн.

"Дякую уряду Данії за довіру, послідовну підтримку України та готовність розвивати глибоке партнерство між нашими країнами. Це партнерство працює на безпеку України, Данії та всієї Європи – сьогодні і в майбутньому", — зазначив Рустем Умєров.

Нагадаємо, у травні уряд Швеції ухвалив рішення про надання економічної допомоги на суму близько 4,8 мільярда шведських крон (€440 млн) для зміцнення обороноздатності України.