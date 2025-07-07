Данія інвестує $5 мільйонів у розвиток оборонних технологій в Україні

Експортно-інвестиційний фонд Данії (EIFO) став першим закордонним державним фондом, що інвестував у венчурний оборонний фонд D3, представлений в Україні. Його внесок у розмірі 5 мільйонів доларів США спрямований на розвиток новітніх технологій у сфері оборони — зокрема дронів, сенсорів, засобів розмінування та систем на основі штучного інтелекту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України

Як зазначив генеральний директор EIFO Педер Лундквіст, ця інвестиція відповідає стратегічним цілям фонду щодо підтримки України, зміцнення оборонної промисловості Данії та посилення європейських оборонних спроможностей. Фонд D3, зі свого боку, виступає платформою, що поєднує українських технологічних виробників зі світовими партнерами та інвесторами.

Крім того, EIFO реалізує гарантійну програму для інвестицій в оборонний сектор України з бюджетом у 157 мільйонів доларів. Це відкриває нові можливості для датських компаній — зокрема щодо доступу до українських оборонних розробок, які активно випробовуються у реальних бойових умовах.

Міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін назвав інвестицію Данії стратегічною.

Він наголосив, що українські інженери та підприємці довели спроможність створювати проривні рішення, а за підтримки Данії ці технології можуть бути масштабовані в інтересах всієї Європи.

Заснований у 2023 році Евелін Бучацькою, Антоном Верховдовим та Елею Чієчієвою, фонд D3 фінансує найінноваційніші стартапи в галузях безпілотної авіації, робототехніки, електронної війни та автономних систем. За словами Бучацької, підтримка EIFO є не просто актом солідарності, а стратегічною інвестицією у створення технологічного фундаменту безпечної, стійкої та демократичної Європи.

Додамо, данський уряд оголосив про створення державної гарантії, яка забезпечить покриття до 70% інвестицій данських компаній в український ОПК, на загальну суму 130 млн євро, через Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO).