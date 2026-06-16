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Программа "СвітлоДім" привлекла новый банк для выплат на энергооборудование домам
К государственной программе поддержки энергетической автономности многоквартирных домов "СвітлоДім" присоединился МТБ Банк, ставший одиннадцатым финансовым партнером этого проекта.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
Теперь объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) и профессиональные управители могут открывать в МТБ Банке специальные счета для получения целевой государственной помощи.
Напомним, что программа стартовала 28 января 2026, а с 14 апреля ее действие было расширено на Харьковскую область. Главная цель инициативы – помочь совладельцам обеспечить жилые дома источниками автономного электропитания на случай длительных отключений света.
На закупку какого оборудования выделяются средства:
- генераторы разных типов;
- инверторы и аккумуляторы;
- мощные зарядные станции и батареи;
- солнечные панели.
Бюджетные средства зачисляются только на счета со особым режимом использования. Это гарантирует строгий контроль за целевым расходованием государственных субсидий при проведении расчетов с поставщиками оборудования.
Совладельцы могут получить государственную финансовую помощь от 100 до 300 тысяч гривен — в зависимости от этажности дома и количества подъездов:
- 100 тыс. грн - дома до 6 этажей;
- 200 тыс. грн – 7–16 этажей;
- 300 тыс. грн – от 17 этажей, дома с котельными и от 4 до 16 этажей (включительно), в которых 3 и более подъездов.
На этом этапе программа работает для Киева и Киевской области, а также Харьковской области.
Вырученные средства можно направить на генераторы, инверторы, аккумуляторы, системы управления батареями или солнечные панели – все, что поможет обеспечить базовые потребности дома во время длительных отключений. При этом совладельцы дома сами выбирают оборудование и поставщиков.
Напомним, по состоянию на 23 апреля 2026 года финансирование по программе "СвітлоДім" получило 1 406 многоквартирных домов. В целом на это уже направлено более 290 млн. грн. с 353 млн. грн. предусмотренных выплат.