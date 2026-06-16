Программа "СвітлоДім" привлекла новый банк для выплат на энергооборудование домам

К государственной программе поддержки энергетической автономности многоквартирных домов "СвітлоДім" присоединился МТБ Банк, ставший одиннадцатым финансовым партнером этого проекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Теперь объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) и профессиональные управители могут открывать в МТБ Банке специальные счета для получения целевой государственной помощи.

Напомним, что программа стартовала 28 января 2026, а с 14 апреля ее действие было расширено на Харьковскую область. Главная цель инициативы – помочь совладельцам обеспечить жилые дома источниками автономного электропитания на случай длительных отключений света.

На закупку какого оборудования выделяются средства:

генераторы разных типов;

инверторы и аккумуляторы;

мощные зарядные станции и батареи;

солнечные панели.

Бюджетные средства зачисляются только на счета со особым режимом использования. Это гарантирует строгий контроль за целевым расходованием государственных субсидий при проведении расчетов с поставщиками оборудования.

Совладельцы могут получить государственную финансовую помощь от 100 до 300 тысяч гривен — в зависимости от этажности дома и количества подъездов:

100 тыс. грн - дома до 6 этажей;

200 тыс. грн – 7–16 этажей;

300 тыс. грн – от 17 этажей, дома с котельными и от 4 до 16 этажей (включительно), в которых 3 и более подъездов.

На этом этапе программа работает для Киева и Киевской области, а также Харьковской области.

Вырученные средства можно направить на генераторы, инверторы, аккумуляторы, системы управления батареями или солнечные панели – все, что поможет обеспечить базовые потребности дома во время длительных отключений. При этом совладельцы дома сами выбирают оборудование и поставщиков.

Напомним, по состоянию на 23 апреля 2026 года финансирование по программе "СвітлоДім" получило 1 406 многоквартирных домов. В целом на это уже направлено более 290 млн. грн. с 353 млн. грн. предусмотренных выплат.