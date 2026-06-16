Nvidia привлечет $25 миллиардов через первый за пять лет выпуск облигаций

Американская корпорация Nvidia объявила о планах привлечь 25 миллиардов долларов из-за масштабного выпуска корпоративных облигаций в США. Это первый выход лидера рынка ИИ-чипов на рынок заимствований с 2021 года, направленный на повышение ликвидности компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

По данным источников, знакомых с ситуацией, первоначальный план предполагал привлечение 20 миллиардов долларов, однако из-за бешеного ажиотажа объем заимствований увеличился. Общий спрос со стороны инвесторов на долговые бумаги техногиганта достиг 85 миллиардов долларов.

Облигации будут состоять из семи траншей с разными сроками погашения, самый длинный из которых рассчитан до 2056 года. Организаторами выпуска выступили ведущие инвестиционные банки Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley.

Цель заимствований и сравнение с другими IT-гигантами

Представители Nvidia отметили, что привлеченные средства будут использованы на общекорпоративные цели, включая погашение и рефинансирование текущих долговых обязательств. Однако финансовые аналитики отмечают, что главная цель этого шага – установить четкий ликвидный ориентир для стоимости кредитования компании на рынке капитала.

Специфика текущей стратегии Nvidia имеет несколько важных нюансов:

Ограничение кредитных спредов: компания намеренно зафиксировала предел на уровне 25 миллиардов долларов, чтобы удержать минимальную стоимость обслуживания долга.

В отличие от владельцев больших облачных инфраструктур, Nvidia не строит собственные гигантские дата-центры, а поставляет для них процессоры. То есть, привлеченные средства не пойдут непосредственно на капитальные затраты для строительства серверных мощностей.

Финансовая безопасность: по состоянию на конец квартала (апрель 2026 года) компания уже имела солидный запас в объеме 13,24 миллиарда долларов в виде наличных денег и ее эквивалентов.

Этот шаг отражает общую тенденцию на рынке Big Tech, где расходы по искусственному интеллекту продолжают стремительно расти. По прогнозам, совокупные инвестиции технологических гигантов в сферу ИИ в этом году превысят 700 миллиардов долларов по сравнению с 400 миллиардами в 2025 году.

Чтобы удерживать лидерство в секторе, Nvidia перешла на модель ежегодного обновления своих процессоров, каждый из которых имеет значительно более высокие вычислительные мощности для обучения масштабным языковым моделям искусственного интеллекта. На фоне новостей о выпуске облигаций акции Nvidia на закрытии торгов выросли на 3,3%.

Напомним, Nvidia подписала ряд соглашений с южнокорейскими гигантами для развития ИИ. Американская корпорация заключила стратегические контракты с лидерами рынка Южной Кореи, в частности, со SK Hynix и Naver, чтобы гарантировать стабильные поставки критически важных микросхем памяти высокой пропускной способности для своей инфраструктуры.