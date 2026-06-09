Nvidia и Hyundai расширяют сотрудничество для массового выпуска роботов с искусственным интеллектом

Американская корпорация Nvidia и южнокорейская компания Hyundai Motor Group договорились существенно усилить свой альянс. Партнеры планируют объединить усилия для превращения теоретических разработок в сфере искусственного интеллекта и робототехники в реальные промышленные товары большого масштаба.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и руководитель Hyundai Motor Чон Ий Сун встретились в Сеуле, где обсудили расширенную программу действий. Главная цель обновленного плана – перенести умных роботов из исследовательских лабораторий непосредственно на заводские конвейеры.

Используя огромную производственную экосистему и ресурсы Hyundai, компании хотят создать единые цифровые платформы, которые можно будет масштабировать по всему миру. Робототехника уже давно является основой их сотрудничества. Прекрасным примером этого стал человекообразный робот Atlas от Hyundai, готовая к серийному выпуску модель которого привлекла большое внимание инвесторов после показа на выставке CES в январе.

Заводы для искусственного интеллекта и проект в Семонгиме

По словам Дженсена Хуанга, компании уже близко подошли к промышленному выпуску роботов и планируют внедрить искусственный интеллект во все формы мобильности. Он подчеркнул, что Hyundai идеально подходит для лидерства в этом процессе благодаря своим возможностям выпускать технику удивительно большими партиями и сильным позициям в тяжелой промышленности.

Еще одной важной темой переговоров стал масштабный проект компании Hyundai в корейском портовом городе Семонгим стоимостью 9 триллионов вон (около 5,9 миллиарда долларов). Руководитель Nvidia даже сравнил эту территорию с американской Кремниевой долиной и назвал ее "ИИ-долиной Южной Кореи". Эта инициатива предполагает строительство большого дата-центра искусственного интеллекта, специального промышленного кластера для выпуска роботов и современного водородного завода.

Руководство Hyundai отметило, что город получит новые инвестиции, и, если Nvidia официально присоединится к проекту, компании смогут создать идеальную ИИ-экосистему и общий центр обработки данных.

Перед началом официальной встречи Чон Ий Сун показал Дженсену Хуангу обновленный вестибюль штаб-квартиры Hyundai, которая сейчас работает как тестовая площадка для роботов. Там автономные машины самостоятельно занимаются охраной, разносят посылки и даже поливают комнатные растения.

Напомним, Nvidia подписала ряд соглашений с южнокорейскими гигантами для развития ИИ. Корпорация заключила серию стратегических контрактов в Южной Корее, в частности, с производителем полупроводников SK Hynix, конгломератами Doosan и LG Group, а также телеком-оператором SK Telecom. Эти договоренности призваны обеспечить бесперебойную поставку быстрой памяти высокой пропускной способности для новых ИИ-процессоров Nvidia и построить сеть дата-центров.